Клисурски: Внасяме утре в МС проекта за втори удължителен бюджет

Основното, което се променя, е срокът му на действие да не е до 31 март, а до приемането на нов редовен бюджет

24.02.2026 | 16:52 ч. 5
Снимка: БГНЕС

Утре ще внесем в Министерския съвет проекта за втория удължителен закон за бюджета. Това съобщи служебният министър на финансите Георги Клисурски пред делегатите на 39-ото Общо събрание на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ). 

Той посочи, че тъй като не е ясно в каква ваканция ще излезе парламентът преди 19 март, са решили да внесат удължителния закон утре, за да бъде приет преди 19 март. 

Клисурски уточни, че основното, което се променя в удължителния закон, е срокът му на действие да не е до 31 март, а до приемането на нов редовен бюджет за 2026 г. По думите на министъра по този начин при различни сценарии - управленско мнозинство в парламента или нови избори, няма да се създаде несигурност.

