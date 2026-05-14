IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 67

Заради високи цени: Глобиха гръцка компания с 1,7 млн. евро

9% от работещите гърци реално живеят в бедност

14.05.2026 | 13:00 ч. Обновена: 14.05.2026 | 13:02 ч. 3
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Известна гръцка компания за млечни продукти получи солена глоба заради високи цени.

Независимият орган за наблюдение на пазара и цените наложи 1,7 млн. евро глоба за прекалено високи цени на стоки. Санкциите са срещу компанията "Фаге" за продаваното от компанията мляко и кашкавал. Проверени са 22 артикула, като всички са с необоснована печалба, предаде кореспондентът на БНР.

Фирмата коригира цените на пазара. Това са нерегламентирани печалби, които подлежат на санкции, съобщиха проверяващите.

Днес институтът за анализ на социалните възможности на гърците публикува проучване, че 9% от работещите гърци реално живеят в бедност. 24% от работещите не могат да си позволят разходи за свободното си време или пътуване със семейството.

Свързани статии

В проучването се посочва, че в Гърция 30% от работещите не могат да отделят малка сума за персонални нужди. Високите цени и ниските заплати принуждават гърците да се лишават дори от необходимата храна, коментират от опозицията.

При пенсионерите и безработните положението е трагично, казаха депутати. Обвиняват правителството, че не може да се справи с кризата и ниската покупателна способност на гърците.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

Гърция компания за млечни продукти глоба високи цени
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem