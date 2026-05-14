СОС прие: Общината придобива скулптурните фигури от Паметника на Съветската армия

Столичният общински съвет (СОС) прие предложението на кмета на София Васил Терзиев Столичната община да придобие безвъзмездно от държавата скулптурните фигури и барелефи от Паметника на Съветската армия.

В доклад на кмета се дава съгласие за приемане на правото на управление върху имот – частна държавна собственост, както и на правото на собственост върху движимите вещи, съхранявани в него. Става въпрос за недвижим имот в село Лозен, район "Панчарево", който в момента се управлява от областния управител на София и се предлага да бъде предоставен за нуждите на дирекция "Аварийна помощ и превенция" на Столичната община. В имота се съхраняват бронзовите фигури на червеноармеец, селянка и работник.

В доклада се посочва, че паметникът включва и други композиционни елементи – две композиции "Посрещане на съветската армия", релефната композиция "Отечествената война", релефната композиция "Тилът", релефната композиция "Октомври 1917" и венци на славата, които се намират в поземлен имот на бул. "Евлоги и Христо Георгиеви" № 99А в София.

С цел трайно задоволяване на обществени потребности от местно значение СОС даде съгласие Столичната община да придобие безвъзмездно всички описани скулптурни фигури и барелефи.

След придобиването им Общината има намерение да проведе разговори и обществено обсъждане за бъдещия облик и мястото на художествения ансамбъл като част от културната памет на града.

Общата максимална балансова стойност на активите е 12 203 560,18 евро, се посочва още в доклада.

БСП се възпротиви, като Иван Таков заяви, че докладът на кмета на София Васил Терзиев за придобиването от Столичната община на скулптурните фигури и барелефи от Паметника на Съветската армия е не само нецелесъобразен, но и незаконосъобразен.

"Ние няма да позволим това национално богатство и културно-историческо наследство да бъде забравено", заяви Иван Таков.

Терзиев: Предстои дебат, личното ми мнение е, че на мястото на МОЧА трябва да има проект, който ни обединява

Фигурите и барелефите от Паметника на Съветската армия трябва да бъдат собственост на Столичната община, за да може решенията за бъдещето им да се вземат от Столичния общински съвет, заяви кметът на София Васил Терзиев пред журналисти по повод решението на СОС.

"Ние сме собственици на земята. Нормално е да бъдат и фигурите наша собственост, за да може решението да се вземе от Столичния общински съвет", посочи Терзиев. Той подчерта, че не става дума за еднолично решение на кмета, а за въпрос, който е в правомощията на колективния орган – Столичния общински съвет.

По думите му, когато цялата отговорност е на едно място, по-лесно е да се вземе ясно решение какво трябва и какво не трябва да се прави с паметника. Терзиев отбеляза, че следващият етап е дебат за съдбата на художествения ансамбъл – дали трябва да бъде възстановен на същото място, или да бъде преместен другаде. "Имам собствено мнение, но тук въпросът е принципен и е свързан с по-лесното управление", каза той.

Кметът посочи, че до края на есента се очаква да приключи процесът по изработване на идейни проекти за бъдещето на пространството в Княжеската градина, като ще бъдат проведени и обществени обсъждания. По думите му всеки ще може да даде своето мнение за това какво трябва да се случи на мястото, включително и дали паметникът трябва да остане там.

"Моето лично мнение е, че там трябва да се търси реализация на проект, свързан с нещо, което ни обединява, а не нещо, което ни разединява", каза Терзиев.

Той припомни, че има старо решение за демонтажа на паметника, което е частично изпълнено, и подчерта, че предстоят публични обсъждания и разработване на концепция за бъдещето на това знаково пространство в центъра на София.