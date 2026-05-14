Кризата е направила институциите слаби, очакванията към Радев са големи

Седем дни от встъпването в длъжност на новите управляващи. Равносметката - първа оставка на заместник-министър, рокади в ДАНС, два законопроекта за намаляването на цените и съдебната реформа.

Справят ли се управляващите - коментираха изпълнителният директор на "Галъп Интернешънъл" Петко Петков и политологът Цветанка Андреева в предаването "България сутрин".

"Партийната система е съвсем променена.

Виждаме мнозинство, което е категорично в количественото си присъствие. Въпросът е това количество дали ще се трансформира в качество. Предстои да видим как ще рефлектират в икономиката тези много леви мерки, свързани с овладяване на галопиращите цени. Тези мерки са в унисон с идеологията, която започва да се избистря на "Прогресивна България", заяви Андреева пред Bulgaria ON AIR.

По думите ѝ решенията на кабинета "Радев" се подкрепят от опозицията на този етап, защото кризата е направила институциите слаби, а през годините властта е станала служебна, а не редовна.

Тя отбеляза, че от ДПС са говорили за таван на цените, така че тази подкрепа е естествена, но според нея малко по-неестествена е подкрепата на ГЕРБ.

"Имаме промяна в политическата ситуация в Народното събрание (НС).

От 1997 г. не сме имали ситуация на единен политически субект, който да управлява държавата. Трябва да се изгради изцяло опозиционна дейност. Със сигурност ще има теми, които ще обединят опозицията. Храна за това трябва да даде правителството. На този етап опозицията подкрепя действието на управляващите. След това може би ще предстоят трудните моменти. Имаме доста реформи, които чакат от години, а сега нямаме оправдания", заяви Петков.

Според него се намираме в изцяло стабилна ситуация, но политиците трябва да надскочат говореното и да навлязат в същинската част.

Андреева добави, че социалният мир трябва да се гарантира от това, че решенията се взимат на експертно ниво.

"Охраната се осигурява там, където има реални заплахи. Навсякъде по света е прието, че политиците се охраняват. В Европа има и много тероризъм", отбеляза тя по повод свалянето на охраната на лидерите на ГЕРБ и ДПС - Бойко Борисов и Делян Пеевски.

Петков коментира, че въпросът е не какво ще направи правителството в кризисни моменти, а как ще се действа превантивно.

"Всички свръхочаквания към Румен Радев го правят заложник на същите тези очаквания.

Той иска да реши превантивно всички въпроси. Държавата се сблъсква всеки ден с проблеми. Той знае, че всички трудности ще удрят по неговия имидж чисто персонално. Вотът за "Прогресивна България" е мажоритарен вот най-вече за Радев", посочи Андреева.

На въпрос какво да очакваме от Радев като премиер, Петков отговори, че се очаква действие и показване на хоризонт за България, но ако това не се случи, ще доведе до разочарование и регрес в неговата подкрепа.