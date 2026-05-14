Областният управител на Сливен е с отнета заради алкохол книжка в Германия

Новоназначеният областен управител на Сливен Михаил Кашеров е с отнето свидетелство за управление на МПС в Германия заради шофиране в нетрезво състояние, съобщи NOVA.

Заради този случай българските власти - включително МВР и Административният съд в Сливен, наскоро са отказали да му издадат нова шофьорска книжка.

Михаил Кашеров вчера бе назначен за областен управител на Сливен. Завършил е Международни икономически отношения в УНСС. Той е дългогодишен мениджър в сферата на външната търговия, от 2012 г. до 2025 г. продължава кариерното си развитие във Федерална република Германия като търговски директор на местна компания.