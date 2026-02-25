IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Янкулов и Адемов са представителите на МС в НСТС

Последното заседание на НСТС беше на 19 януари

25.02.2026 | 17:52 ч. 0
Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg

С решение на Министерския съвет за представители на служебното правителство в Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) са определени вицепремиерът и министър на правосъдието Андрей Янкулов и министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов.

Съгласно Кодекса на труда НСТС се състои от по двама представители на Министерския съвет, на представителните организации на работниците и служителите и на работодателите. Съветът се ръководи от вицепремиера.

Решението е във връзка с Указ № 57 на президента за назначаване на служебно правителство от 19 февруари 2026 г., с който е определен съставът на служебния кабинет, се посочва още в решението на Министерския съвет. 

Последното заседание на НСТС беше на 19 януари за проектопромени в Кодекса за социално осигуряване. 

