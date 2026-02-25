Янкулов и Адемов са представителите на МС в НСТС

С решение на Министерския съвет за представители на служебното правителство в Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) са определени вицепремиерът и министър на правосъдието Андрей Янкулов и министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов.

Съгласно Кодекса на труда НСТС се състои от по двама представители на Министерския съвет, на представителните организации на работниците и служителите и на работодателите. Съветът се ръководи от вицепремиера.

Решението е във връзка с Указ № 57 на президента за назначаване на служебно правителство от 19 февруари 2026 г., с който е определен съставът на служебния кабинет, се посочва още в решението на Министерския съвет.

Последното заседание на НСТС беше на 19 януари за проектопромени в Кодекса за социално осигуряване.