Лондон и Париж манипулират темата за ядрените оръжия, докато флиртуват с киевския режим по този въпрос, заяви говорителят на руското външно министерство Мария Захарова пред радио "Спутник“.

“За кого говорите тази важна новина? За хората, които вероятно разбират, че например Хирошима и Нагасаки са били бомбардирани от Съединените американски щати, които са изпратили там своите ВВС и са хвърлили ядрени бомби, и разбират разрушителния, ужасен, не еднократен, а многогодишен ефект от последствията на тези бомбардировки. Според вас, тези хора ли смятат за новина факта, че Великобритания и Франция се подготвят и вече са в процес на манипулиране не в риторичен план, а именно в практичен план по въпроса за ядреното оръжие и флиртуват с него с киевския режим?“, посочва тя.

В същото време дипломатът обръща внимание, че в световните информационни потоци друга "важна новина завладя света през последната седмица“ – ситуацията с маймунчето в Япония.

Захарова подчертава, че за нея страданията на животните не са празни думи, но в същото време отбеляза липсата на съчувствие в света по отношение на децата, загинали и пострадали от ръцете на киевския режим, както и на маймунчето в японския зоопарк.

"От 2022 до 2026 г. от ръцете на киевския режим са загинали 239 деца. Това са деца, а не маймунчета, не котенца, не кученца, а деца на различна възраст. Знаете ли колко деца са пострадали през това време? 1 339. Това са пострадалите само във физически план“, отбеляза руският дипломат.

"Световните западни медии направиха всичко възможно, за да се пренасочи вниманието на целия свят през тази седмица към малката маймунка в японския зоопарк“, обръща внимание Захарова.