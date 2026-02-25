Камала Харис може и да се кандидатира за изборите през 2028 г.

Вицепрезидентът на Джо Байдън Камала Харис остави вратата към Белия дом леко открехната, когато я попитаха дали е взела решение за участие в президентските избори през 2028 година.

"Всички тук искат да знаят отговора - ще се кандидатирате ли отново?“, попита водещата на подкаст Шарън Макмеън неуспешния кандидат на Демократическата партия за президент през 2024 г.

"Не съм решила", кратко отговори Харис.

"Все още ли мислиш за това?“, настоя водещият.

"Може би“, каза вицепрезидентът.

61-годишната Харис обяви миналия юли, че няма да се кандидатира за губернатор на родния си щат Калифорния, което е повод за евентуална президентска надпревара през 2028 г.

Преди обявяването ѝ миналото лято, се смяташе, че Харис обмисля три варианта за политическото си бъдеще: кандидатура за губернатор на Златния щат през 2026 г., повторно кандидатиране за президент през 2028 г. или оставане настрана след разгромната си загуба през 2024 г. от Доналд Тръмп, припомня The New York Post.

Харис и губернаторът на Калифорния Гавин Нюсъм са двамата водещи кандидати на Демократическата партия в хипотетични национални предварителни избори, според средните данни от анкетите на RealClearPolitics, като бившият вицепрезидент получава 28,3% подкрепа, а губернаторът с ограничен мандат - 20,7%.

Макмеън отбеляза, че не е изненадана от отговора на Харис, което показва, че е получила "впечатлението“ от мемоарите ѝ за кампанията от 2024 г. "107 дни“, че вицепрезидентът иска още един шанс за Белия дом.

"Затворих книгата и си помислих: „О, тя иска. Просто си мисли за това“, каза водещата.

"Не, книгата е за конкретен период от време. Нямаше никаква друга цел освен това, което вече обсъдихме, а именно просто споделяне с хората реалността на преживяването", каза Харис по повод мемоарите си.