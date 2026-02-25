С политическа воля Западът може да обърне хода на войната на Русия

Преди четири години, вторник, Русия нахлу в Украйна. Тя се провали. Последвалата война беше трагична за всички, особено за народа на Украйна, пише британският журналист и член на Камарата на лордовете Чарлз Мур за The Telegraph.

Близо 10 милиона украинци са били принудени да напуснат домовете си. Според официални данни, повече от 55 000 украински войници и над 15 000 цивилни са били убити. Броят на жертвите сред цивилното население се е увеличил повече през последната година, отколкото през която и да е предходна година. Продължаващите руски удари по енергийната инфраструктура през най-студената зима на войната са насочени буквално към замразяване на цивилното население до смърт.

Базата данни с инциденти, които се квалифицират като руски военни престъпления съгласно Римския статут на МНС, съдържа почти 100 000 случая. През тези четири години Украйна е задържала, но не е изгонила руските войски от своята територия. Под ръководството на Доналд Тръмп американската администрация се обърна срещу Украйна. Много цивилни жертви са резултат от липсата на противовъздушна отбрана, която преди това се осигуряваше от Америка.

Въпреки това Русия все още не успява. Вероятно е загубила над 325 000 убити войници, три пъти повече ранени или безследно изчезнали. Докладите сочат, че през последните два месеца е загубила повече хора, отколкото е набрала.

Бруталният ум на Путин не се тревожи от това, стига целите да бъдат постигнати. Руският народ може да се примири с „цена, която си заслужава да се плати“. Но целите не се постигат.

Най-лесният начин да се покаже това е чрез сравнение. На Съветския съюз му отне малко под четири години, за да устои, изгони и победи силите и режима на Хитлер. През ноември 1941 г. германците почти достигнаха Москва. До май 1945 г. руснаците бяха превзели Берлин, и всичко това за по-кратко време, отколкото Русия е отнела, за да окупира около 20 % от Украйна (дори ако включим и преди това окупирания Крим). Въпреки всичките нападки на Путин срещу украинските „нацисти“, това не е Втората велика отечествена война.

Този резултат – не, липсата на резултат – е толкова унизителен, че Путин смята, че единственият му шанс е да поддържа прегрятата си, инфлационна военна икономика и да продължи да се бори. Ако се оттегли сега, всички без отговор въпроси ще го засипят у дома. Как позволи такава военна некомпетентност? Защо нашите синове трябваше да умрат? Защо претърпяхме толкова много санкции и такъв изтичане на таланти и пари? Какво спечели за нас с подчинението си на стария ни противник, Китай?

На фона на това Украйна може да покаже определени успехи. Тя е удържала ядрена световна сила, подкрепена от друга ядрена световна сила (Китай). Тези „преобладаващи“ шансове не са я преодолели. Украйна е единствената изцяло европейска нация, която е водила мащабна европейска война от 1945 г. насам. Тя се превърна в най-изявената военна сила на нашия континент.

Ние, британците, все още обучаваме украински войски, но всъщност образователният процес трябва да бъде обърнат. По време на миналогодишното учение „Hedgehog 2025” в Естония, предназначено да тества бойна готовност, екип от само 10 украинци с дронове победи бойна група, включваща естонска дивизия и британска бригада.

Още по-забележително е фактът, че Украйна държи цялата руска Черноморска флота в пристанището и удари руска подводница в сух док (с британска ракета Storm Shadow), без да разполага с конвенционален военноморски флот. Украйна е най-гениалната военна сила на нашето време. До нея Путин и неговите подчинени изглеждат бавни и негъвкави.

Украйна е гениална дори в отношението си към благотворителността.

Според британското законодателство никоя благотворителна организация не може да помага на сили, участващи във въоръжен конфликт. Според украинското законодателство такава помощ е легитимна благотворителна цел. Удивителната организация Come Back Alive е събрала над 1 милиард долара в подкрепа на украинските сили чрез пряка интеграция във веригата на военното командване.

От двете противоположни явления – инстинктът за оцеляване на Украйна и издръжливостта на Русия – първото е много по-забележително. Посещавам Украйна всяка година от началото на инвазията. Виждам как настроението се влошава, но волята не се пропуква.

Путин обаче е по-успешен далеч от фронтовата линия, във войната за възприятията в чужбина. Най-значителното му предимство е, че знае какво иска, докато силите на НАТО, представляващи демокрациите, имат доста размити цели, противоречиви предизборни натиски и кратко внимание.

Малко хора обичат Путин, но той е разпространил своята версия – че Русия има основателни оплаквания, че Украйна е корумпирана, недемократична и не е истинска нация, че „Европа“ и НАТО са заплахи, за които руснаците могат законно да се оплакват, и че, така или иначе, Украйна не може да спечели. По причини, които остават неясни, Белият дом приема тази версия. Някои поддръжници на Тръмп дори виждат в Путин своя истински съюзник срещу „уейкизма“.

Тръмп имплицитно (а понякога и експлицитно) подкрепя анализа на Путин за войната и никога не подкрепя най-основната критика към инвазията на Путин – че тя нарушава основното правило на мира, като променя границите на Европа със сила. Да, той описва някои руски бомбардировки като „ужасни“, но не и като неоправдани и незаконни актове на агресия. В текущите преговори Тръмп винаги тормози и обвинява украинската страна, че не прави достатъчно отстъпки. Той никога не поставя ясни изисквания за отстъпки от страна на Русия.

Възгледите на Тръмп съдържат основно противоречие: че Съединените щати са дълбоко ангажирани с напредъка на западната цивилизация, признавайки общото си с Европа (особено с Великобритания), но отказват да се изправят пред най-ясната и настояща военна опасност, пред която е изправена нашата обща цивилизация. В речта си за европейската сигурност в Мюнхен миналата седмица американският държавен секретар Марко Рубио възпя нашата велика алианса на свободните нации, като спомена думата „Украйна“ само веднъж.

Путин наблюдава всичко това отблизо и вижда, че Тръмп няма ясна позиция в техните взаимоотношения. Затова той продължава да натиска. Изглежда почти арогантен по този въпрос. Тази седмица, точно когато САЩ влизат в последната фаза на преговорите с Иран за ядрената му програма, руски кораби участват в военноморски учения в Персийския залив.

Путин също наблюдава, че войната поставя пред съюзниците от НАТО изпитания, които те обикновено не издържат.

Трябва да се върнем към края на 80-те години, точно преди края на Студената война, за да намерим момент, в който ученията за формиране на сили на НАТО – буквално звучене на сирена и преминаване към действие – тестваха дали сме готови за атака. В годините между двете събития Великобритания остана съюзник, но се превърна в несериозен такъв.

С оттеглянето на Тръмп от Европа става очевидно колко зависима е била европейската НАТО от Америка по отношение на пари, оборудване, далновидност и командване. Няма колективен европейски стратегически мозък и в неизлечимо бюрократичната Европейска съюз никога не би могъл да има такъв.

Сред съюзниците Русия се сблъсква с formidални врагове в Полша, Балтийските държави и Скандинавия (всички вече в НАТО), които граничат с нея. Финландия разполага с 300 000 обучени военнослужещи, които могат да бъдат изпратени на бойното поле още тази вечер. Великобритания обаче разполага с около една десета от този брой и няма споразумение с другите основни сили, Франция и Германия, което би могло да има оперативен ефект.

Тази седмица бившите шефове на отбраната казаха на сър Кир Стармър, че Великобритания е изправена пред „момент от 1936 г.“. Те призовават за превъоръжаване, за да се предотврати европейска война. Не съм сигурен, че тяхната аналогия отразява спешността на ситуацията. През 1936 г. Хитлер все още не беше използвал насилие срещу никоя от страните, чиято земя желаеше. Деветдесет години по-късно Путин води европейска война от четири години. Това е все едно през 1943 г. писмо от бивш шеф да предупреждава за Хитлер.

Съгласно новите споразумения, списъкът с приоритетните нужди на Украйна позволява на европейското НАТО да закупи и предаде на Украйна основно оборудване от Америка, което в момента не произвеждаме сами. В нашите сили е да направим войната на Русия невъзможна за спечелване, без още четири години кръвопролития.