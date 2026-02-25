Иван Димитров: България е държава, която дава комфорт на музикалното пиратство

Музикаутор е дългосрочен играч, който се стреми да изгражда дългосрочни отношение с клиентите си и да им помага да печелят повече. Стремим се да предоставяме лицензи, които позволяват съдържание от всяко едно място по света. Предвиждаме специфични отстъпки, които да мотивират клиентите ни в началото на годината. Например, през февруари отстъпката е 10%. Това каза Иван Димитров, изпълнителен директор на Музикаутор, в предаването „Бизнес старт“ на Bloomberg TV Bulgaria с водещ Роселина Петкова.

Голяма част от бизнесите в България са наясно с тарифите и всичко, което Музикаутор предоставя като услуги. Много често имаме случаи, в които собствениците на ресторанти и хотели отказват да сключват договори, което води до активиране на административния контрол от страна на държавата. „Все по-често се водят дела за непозволено увреждане, но нашето задължение е да бъдем посредници между интересите на творците и тези, които извличат печалба от него“, коментира гостът.

Според събеседника бизнесът започва да разбира смисъла от лицензирането на музика. Например, хората, които работят в творческите индустрии, са повече като брой от тези, които са ангажирани в автомобилното производство. Те разчитат, че когато продуктът им се ползва многократно някъде, те ще могат да получат възнаграждение.

Така авторите могат да инвестират времето и таланта си да създават ново съдържание, което пък помага на бизнеса. Музиката попада във филми, електронни игри, интернет платформи и други.

България се е установила като държава, която дава комфорт на пиратството. Наличието на достъпни и евтини платформи с легално съдържание, които дават качество, е предпоставка пиратството да намалява. „Колкото по-богати стават хората в едно общество, те търсят качество и са склонни да плащат за достъпа до качеството“, обясни Димитров.

Музиката е изключително важен компонент от лицето на един бизнес. Например, в ресторантите за бързо хранене се използва по-динамична музика. Тези, които работят дългосрочно и обръщат внимание към детайлите, търсят точните специалисти, които да им помогнат да направят правилните плейлисти ид а изкарат повече пари.

Вече има фризьорски салони, които правят сериозни инвестиции. Все повече хора, които държат на качеството и искат да накарат клиента да се чувства добре. „Приходите ни през последната година нараснаха с 25%, което показва, че има раздвижване. Има огромен потенциал, но той още не е постигнат. Например, в Сърбия резултатите са доста по-добри“, сподели гостът.

Европа е водеща в света по отношение за разбиране на авторското право. Първата организация за управление на авторски права възниква във Франция. В държавите от ЕС покритието за публично изпълнение достига 95%. „Европа е туристическа дестинация, а това е още един компонент, на който музиката помага“, категоричен е гостът.

