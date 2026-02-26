IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 34

Протест пред ВСС и тази сутрин с искане за оставката на Борислав Сарафов СНИМКИ

Пленумът на Висшия съдебен съвет ще заседава

26.02.2026 | 09:32 ч. Обновена: 26.02.2026 | 10:08 ч. 20
Протест пред ВСС и тази сутрин с искане за оставката на Борислав Сарафов СНИМКИ

Снимка: Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg

Снимка: Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg

1 / 21

Граждани протестират пред сградата на Висшия съдебен съвет (ВСС) с искане за оставката на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов. В района има засилено полицейско присъствие. Протестът е организиран от "Боец". 

Днес Пленумът на Висшия съдебен съвет (ВСС) ще заседава по определянето на временно изпълняващ функциите на главен прокурор, предвижда дневният ред на Пленума, публикуван на сайта на ВСС. Това е единствената точка в дневния ред на Пленума за днес, а заседанието е свикано от служебния министър на правосъдието Андрей Янкулов.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem