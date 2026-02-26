НС задължи Гюров да дойде за изслушване заради US самолетите

Народното събрание задължи служебния министър-председател Андрей Гюров да дойде в парламента, за да участва в изслушването относно намиращите се на Летище “Васил Левски - София“ военни самолети на САЩ и напрежението в Близкия изток. Предложението е на председателя на ПГ на ИТН Тошко Йорданов.

“Темата е важна - да задължим Гюров да дойде в парламента. Стига е риткал с Бербатов като някакъв хлапак из коридорите на Министерския съвет футбол", коментира Йорданов.

Председателстващият заседанието зам.-председател на Народното събрание Цончо Ганев каза, че от администрацията на парламента ще се свържат с министър-председателя сега и изрично ще го помолят да дойде в парламента и да прекрати срещата си с областните управители.

Явор Божанков от ПП-ДБ се възпротиви на предложението на Йорданов. “Искате да ударите отново служебния кабинет, той ви бърка всеки ден в здравето. Това е награда за този служебен кабинет, но проявете поне за две секунди отговорност и не викайте министър-председателя излишно, защото той има сериозни държавни ангажименти”, каза Божанков и уточни, че става въпрос за осигуряване на честността на вота.

След като парламентът прие да бъде задължен премиерът Гюров да дойде в парламента, Божанков поиска прегласуване, предшествано от проверка на кворума. След регистрация продължила близо две минути, се събраха необходимите 121 депутати за наличие на кворум и предложението на Тошко Йорданов беше прието и при прегласуването.