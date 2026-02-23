Запрянов за американските самолети у нас: Само са паркирани, няма да участват в удари срещу Иран

Единственият ангажимент на международното летище "Васил Левски - София" с американските военни самолети, е че е осигурило паркоместа за тях в зоната на цивилното летище. Самите американски самолети са у нас за съвместно обучение на Военновъздушните сили на САЩ с българските ВВС.

Това стана ясно от изявление на военният министър Атанас Запрянов след днешното заседание на Министерския съвет.

"На военновъздушната ни база "Враждебна" се провежда съвместно учение на американските Военновъздушни сили и нашите ВВС за предно разполагане на логистичен елемент, а именно самолети за зареждане във въздуха на летателни апарати. Това учение е планирано по искане на европейското командване и като параметри може да включва не повече от 15 летателни апарата, а личният състав, който ще бъде използван ще бъде не повече от 500 човека", обясни Запрянов.

"Единственото ангажиране на летище "София" с това учение е разполагането на паркоместа на самолетите в зоната на цивилното летище, защото на "Враждебна" не разполагаме с достатъчно места за паркиране на самолети. Това е резултат от дългогодишните приватизационни действия, които са довели до отчуждаване на част от имотите на ВВС и предоставянето им в частни ръце. Сега ние сме ограничени в акомодирането и разполагането на тези самолети само на военната зона", каза военният министър.

"Не говорим за участие на летище София в учение, а за използване на свободна паркозона от него за самолетите. Това разполагане и учение по никакъв начин не засягат дейността на международното ни летище "Васил Левски", неговата планова дейност, планирането на полетите с предимство на гражданските полети, както е било досега, и не налага никакво затваряне на летището", категоричен бе той.

Министърът на отбраната допълни, че информацията, която се разпространява по случай американските самолети е "спекулативна" и летището няма да бъде затваряно за "други военни цели".

"Затварянето му е само и единствено във властта на летищните власти и те го затварят за инженерни и логистични дейности по подготовката му", обясни той.

"Това учение по никакъв начин не е свързано с преговорите на САЩ с Иран. Никой не е искал от България нито територия, нито някакво военно участие в хипотетична бъдеща операция на въоръжените сили на САЩ срещу Иран. В България няма и не е имало ударни средства, които да достигат територията на Иран. Летателните апарати са изключително логистични и могат да извършват зареждане във въздуха. Ще ги използваме за подготовка, включително на нашите летци. Нашите пилоти в САЩ за самолетите F-16, тренират зареждане във въздуха", каза още Запрянов.

Самолетите са част от стратегическите сили на САЩ в Европа, а тя няма способности за зареждане на самолети във въздуха, обясни още министърът. Тези самолети обслужват НАТО и могат да оперират по целия Източен фланг на Алианса.

"Това разполагане е учение за изпълнение на задължението на България като страна-домакин. Ние по целите за отбранителните способности на НАТО имаме планирани летища, гари, пристанища, транспортни и ЖП коридори, за осигуряване на чл. 5 от Вашингтонския договор. Така че няма нищо извънредно, което да налага тази тревога, която сега се разпространява, че летище София ще бъде част от елемент за бойни действия, или че ще бъде затворено", допълни той.