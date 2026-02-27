Първият кораб със слънчоглед от Аржентина пристигна у нас, как ще повлияе на пазара?

В България вече е пристигнал първият от общо шест кораба, натоварени с аржентински слънчоглед. Става дума за стотици хиляди тона продукция, която неминуемо ще окаже влияние върху пазарните цени и върху родното производство.

Илия Проданов, председател на Националната асоциация на зърнопроизводителите, обясни, че трябва да има строг контрол над продукцията.

„Още при пристигането на кораба сигнализирахме Българската агенция за безопасност на храните. В същия ден беше взета проба от кораба, която най-вероятно днес ще бъде анализирана. При следващите кораби представители на асоциацията ще бъдат допуснати до взимането на пробите, за да можем като производители и потребители да сме сигурни, че продукцията отговаря на стандартите“, обясни Илия Проданов.

Проданов обясни основните притеснения на българските производители.

„Три са основните направления, в които трябва да се вземе адекватен контрол – остатъчни пестициди, тежки метали и тест за генетично модифицирани продукти. В Южна Америка над 90% от реколтата е генетично модифицирана, което е забранено за внос в Европа“, каза Проданов.

Въпросът за бизнес страната на ситуацията също е значим, защото преработвателната промишленост у нас има по-високи мощности, отколкото родното производство.

„Още с излизането на новината, че тези кораби ще тръгнат към България от Аржентина, 10% цената на слънчогледа на вътрешния пазар спадна, което означава, че ефектът върху българското производство е видим и то не само в България, дори колегите от Румъния сигнализират за същото нещо, защото корабите, които идват в България са 6, но общо те са 12 в Черноморския басейн. В Румъния също се разтоварва, както и в Молдова. Така че 500 000 тона е общото количество, което ще тръгне този месец от Аржентина“, обясни още Илия Проданов.