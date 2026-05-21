Мистериозни кръгове около Зона 51 пораждат съмнения за тайно кацане на НЛО

Странно кръгло образувание само на мили от строго класифицираната база Зона 51 подхрани спекулациите, че може да е тайно място за кацане на НЛО.

Забелязана в Google Earth, структурата се намира само на четири мили североизточно от базата, разположена в пустинния пейзаж на Невада.

Изглежда като голям, почти перфектен кръг, издълбан в безплодната пустиня на Невада, с бледа пръст, рязко контрастираща с по-тъмния околен терен.

В центъра се намира по-малка повдигната структура или могила, хвърляща сянка, която прави мястото да наподобява гигантска мишена или маркер за кацане, гледано отгоре.

Тесен черен път води директно до кръговото поле, преди рязко да завърши при структурата, което допринася за изолирания и мистериозен вид на мястото.

Конспирации или истина?

Изображение на формацията, намерена с координати 37°16'34.5"N 115°45'18.6"W, заля социалните медии, където потребителите предположиха, че тя изглежда като "място на катастрофа на извънземни“.

Въпреки че откритието предизвика невероятни теории, други потребители на социалните мрежи споделиха по-реалистична версия, казвайки, че структурата изглежда е бомбена мишена, разположена на полигона за изпитания на оръжия източно от езерото Грум.

Този вид цели са били често използвани по време на изпитания на оръжия и пилотски тренировъчни учения по време на Студената война в пустинята Невада.

Гигантската кръгла поляна би била лесно видима от въздуха, позволявайки на пилоти на изтребители да практикуват бомбардировки или на военни екипажи да тестват системи за насочване, радарно оборудване и въздушни сензори.

В центъра на формацията се намира по-малък повдигнат обект или могила, която може да е служила като основна точка за насочване на самолети по време на тренировъчни мисии.

Отдалеченото местоположение и необичайният симетричен дизайн подхранват онлайн конспиративни теории, предполагащи, че структурата може да е свързана с дейност на НЛО или класифицирани правителствени експерименти.

Мястото обаче много наподобява други известни бомбардировъчни кръгове и въздушни полигони за цели, разпръснати из военни тренировъчни площадки в Невада и американския югозапад.

Зона 51 отдавна е обект на извънземни предания, с шепот за разбити НЛО и извънземни аутопсии зад оградата, оградена с бодлива тел.

Базата, създадена през 1955 г., остава до голяма степен неизвестна до 1989 г., когато Робърт Лазар заявява по телевизията, че работи в секретен обект близо до Грум Лейк, "S-4“, изучавайки извънземни технологии и космически кораби.

Докато отдалечената база на американските военновъздушни сили в Невада държи строго прикрита дейността си, ЦРУ най-накрая повдига завесата през 2013 г., официално признавайки съществуването на Зона 51.

Агенцията разсекретява доклад от над 400 страници, в който се описва как тестването на тайните ѝ шпионски самолети „е представлявало повече от половината от всички доклади за НЛО през края на 50-те и по-голямата част от 60-те години на миналия век“.

Разузнавателните самолети

Разузнавателните самолети U-2 и A-12 са летели в сенките на пустинята по време на Студената война, но екстремните височини са породили опасения от извънземно нашествие.

"Тестването на U-2 на голяма височина скоро е довело до неочакван страничен ефект - огромно увеличение на съобщенията за неидентифицирани летящи обекти (НЛО),“ се казва в доклада.

"След като U-2 започнаха да летят на височина над 60 000 фута, авиодиспечерите започнаха да получават все по-голям брой съобщения за НЛО", се казва в доклада.

Докладът на ЦРУ обаче не споменава предназначението на Зона 51 след 1974 г.

През юли 2019 г. близо 500 000 души са се ангажирали да щурмуват Зона 51 през септември същата година.

Събитието "Щурмувайте Зона 51, те не могат да ни спрат всички“ беше създадено във Facebook, събирайки над 460 000 "ще“ RSVP-а, докато други 460 000 заявиха, че са "заинтересовани“ от проникване в комплекса в Невада.

"Всички ще се срещнем в туристическата атракция "Център за извънземни Зона 51“ и ще координираме влизането си“, се казва в описанието на събитието.

"Ако ние, Наруто, бягаме, можем да се движим по-бързо от куршумите им. Нека [sic] видим тези [sic] извънземни".

Фразата "Наруто бяга“ се отнася до аниме героя Наруто Узумаки, който е известен със стил на бягане, при който тялото му е наклонено напред и ниско към земята, докато ръцете му са изпънати зад гърба.

Няколко дни след като събитието във Facebook беше създадено от Мати Робъртс, той разкри, че всичко е било "шега“.

Робъртс каза пред KLAS-TV в Невада чрез видеообаждане в сряда, че е изумен от това как измамата му е получила успех. "Публикувах го някъде на 27 юни и беше нещо като шега“, каза Робъртс.

Той каза, че е решил да се яви от страх, че ФБР ще дойде да го разпита за шегата, след като милиони фенове на конспиративните теории за НЛО са се регистрирали, за да нахлуят в свръхсекретната база на американските военновъздушни сили.