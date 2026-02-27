ДБ настоява за оставката на шефката на ВиК холдинга, била жена на шефа на ДАНС

Тези дни стана основна тема цената на водата. Покачването на цената в никакъв случай не е работа на служебния кабинет, а на КЕВР, на ВиК холдинга и на редовния кабинет, които са заложили тази бомба с цел тя да гръмне в ръцете на служебния кабинет. Мнението е на съпредседателя на “Да, България” Божидар Божанов.
Именно той призова шефката на ВиК холдинга да си подаде оставката.
"Шефката на ВИК холдинга, може би не знаете, но това е жената на Деньо Денев, шефа на ДАНС. Не може едно семейство да контролира водата и националната сигурност. Това е огромна сила, огромен инструментариум в ръцете на хора, които в миналото и сега продължават да изпълняват желанията на Пеевски. Ние оставката на Деньо Денев сме поискали отдавна по множество поводи. Затова днес добавяме и оставката на шефката на ВИК холдинга”, коментира Божанов.
Депутатът добави, че като мотив за оставката е скандалът с водата и покачващите се цени.
"Това по наша информация е станало с активното съдействие на ВиК холдинга в последните няколко месеца. И за да не стават интриги, да не се обяснява на хората как служебното МРРБ едва ли не вдигнало цената на водата, да бъде сменена шефката на ВиК холдинга", каза още съпредседателят на ДБ.