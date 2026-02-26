IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 114

Божанов: Бившият гл. секретар на МВР вчера сричаше от трибуната, а днес лъже.

Настояваме за пълно разследване на случилото се в Петрохан, каза депутатът

26.02.2026 | 20:12 ч. 0
БГНЕС

БГНЕС

“Да, България” отново настоява цялата информация в Петрохан да бъде разсекретена от службите, МВР и прокуратурата, така че да бъде достъпна за българските граждани. Това заяви съпредседателят на партията Божидар Божанов в отговор на заявленията на вече бившия главен секретар на МВР Мирослав Рашков, доказал се като прокси на Делян Пеевски.

“Видяхме, че човекът, който довчера беше главен секретар на МВР и се мъчеше да си прочете пищовите в пленарна зала, днес е изпратил лъжите си до медиите, за да сипе политически обвинения. Същият твърди, че едва ли не служебният кабинет щял да замита нещо във връзка с Петрохан”, резюмира Божанов.

“Ние не просто неколкократно заявихме, а и предприехме конкретни парламентарни мерки цялата информация за случилото се в Петрохан да бъде разкрита и публично достъпна. Същото парламентарно мнозинство, което избра Рашков, в крайна сметка блокира искането ни. Служебният министър Дечев вече обяви, че ще има пълно и всестранно разследване на Петрохан, без каквото и да е замитане, така че не вярвайте на хора, които сричат в пленарна зала”, призова Божанов.

Свързани статии

Политическият лидер очерта и по-голямата картина в изпълнителната власт, където инструментите и подизпълнителите на Пеевски гърмят един след друг. 

“Пеевски вижда, че дългосрочните ни усилия сградата на “Врабча” да му бъде отнета вероятно ще дадат резултат. Именно затова той праща подизпълнителите си да ръсят глупости публично”, анализира Божанов.

 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

МВР главен секретар Петрохан Божидар Божанов
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem