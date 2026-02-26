Божанов: Бившият гл. секретар на МВР вчера сричаше от трибуната, а днес лъже.

“Да, България” отново настоява цялата информация в Петрохан да бъде разсекретена от службите, МВР и прокуратурата, така че да бъде достъпна за българските граждани. Това заяви съпредседателят на партията Божидар Божанов в отговор на заявленията на вече бившия главен секретар на МВР Мирослав Рашков, доказал се като прокси на Делян Пеевски.

“Видяхме, че човекът, който довчера беше главен секретар на МВР и се мъчеше да си прочете пищовите в пленарна зала, днес е изпратил лъжите си до медиите, за да сипе политически обвинения. Същият твърди, че едва ли не служебният кабинет щял да замита нещо във връзка с Петрохан”, резюмира Божанов.

“Ние не просто неколкократно заявихме, а и предприехме конкретни парламентарни мерки цялата информация за случилото се в Петрохан да бъде разкрита и публично достъпна. Същото парламентарно мнозинство, което избра Рашков, в крайна сметка блокира искането ни. Служебният министър Дечев вече обяви, че ще има пълно и всестранно разследване на Петрохан, без каквото и да е замитане, така че не вярвайте на хора, които сричат в пленарна зала”, призова Божанов.

Политическият лидер очерта и по-голямата картина в изпълнителната власт, където инструментите и подизпълнителите на Пеевски гърмят един след друг.

“Пеевски вижда, че дългосрочните ни усилия сградата на “Врабча” да му бъде отнета вероятно ще дадат резултат. Именно затова той праща подизпълнителите си да ръсят глупости публично”, анализира Божанов.