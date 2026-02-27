IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Ветеран от Втората световна война от Хасково с военни почести за 102-ия си рожден ден

Аврам Ниего е преживял и Холокоста

27.02.2026 | 19:44 ч. 2
Снимка: Фейсбук

Ветеран от Втората световна война и преживял Холокоста хасковец получи военни почести за сто и втория си рожден ден. Началникът на Военно окръжие - Хасково подполковник Петър Петков удостои с поздравителен адрес Аврам Ниего от името на структурата на министерството на отбраната, съобщиха от ведомството.

„Свободата, на която днес се радваме, не ни е дадена даром, тя е извоювана с усилията и саможертвата на хора като Вас. Вашият принос към Родината не се измерва само с подвига на бойното поле, а с примера, който оставяте на идните поколения – пример за чест, отговорност и любов към България”, пише в поздравителния адрес.

„Най-тежко ми бе по време на Втората световна война, когато бе приет Законът за защита на нацията, който бе срещу евреите. Всички несгоди приемах обаче като временно явление. Най-хубавото бе, че след това взех участие и в самата война и дадох своя принос да се спаси човечеството“, каза  Ниего за БТА навръх 100-годишнината си.

 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Аврам Ниего Хасково ветеран Втората световна война Холокост
