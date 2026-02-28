IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
МВнР с призив български граждани да не пътуват към Близкия изток

Живеещите там трябва да следят ситуацията и да следват стриктно препоръките на местните власти

28.02.2026 | 07:12 ч. 12
Снимка: БГНЕС

Във връзка с динамично развиващата се обстановка по сигурността в региона на Близкия изток, от МВнР съветват всички български граждани, пребиваващи в региона, да следят ситуацията и да следват стриктно препоръките на местните власти.

"Препоръчваме българските граждани да се въздържат от предприемане на пътувания в региона. Българските граждани, които в момента се намират краткосрочно в Близкия изток, да обмислят възможността за напускане при необходимост посредством наличните към момента пътнически полети или други начини", посочват от Министерството на външните работи.

МВнР препоръчва на българите в региона да се регистрират в рубриката "Пътувам за", използвайки бутона "Пътувам за", с цел оказване на навременно и адекватно съдействие при необходимост.

Сигнали и молби за съдействие при бедствени ситуации на български граждани се приемат денонощно и на телефонните линии на дирекция „Ситуационен център“: ‪+359 2 948 24 04; ‪+359 2 971 38 56, ‪+359 893 339 616 или на имейл: crisis@mfa.bg.

