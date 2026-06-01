Част от руска зенитна ракета изплува на плаж в Крит

Необичаен метален предмет, наподобяващ елемент от ракетна система, беше открит на плажа в района на Кало Хорио край град Агиос Николаос (област Ласити) на остров Крит.

Откритието предизвика незабавна реакция от страна на компетентните служби. Според първоначалните оценки на експертите, предметът е празен и не представлява никаква опасност за гражданите.

По данни на гръцките власти става въпрос за метална сфера, която е част от захранващия механизъм под високо налягане на зенитна руска ракета. Специалистите отбелязват, че същият тип зенитно-ракетни комплекси (като S-300 и TOR-M1) се използват официално и от гръцките въоръжени сили.

Намереният предмет е идентичен с друг подобен елемент, изхвърлен от морето само преди седмица по скалистия бряг в близкия район на Агиос Антониос. Сходството между двете находки потвърждава предварителните заключения за произхода на откритите части.

Предстои металната сфера да бъде изследвана по-подробно от военните и компетентните служби, които чрез серийните номера ще установят как точно е попаднала в морето и по какъв начин морските течения са я довели до бреговете на Крит.

Тези сфери са изключително здрави резервоари за сгъстен газ (азот или въздух), използвани за задвижване на кормилата или охлаждане на главата за насочване на ракетата. Понеже са херметични и кухи, те не потъват и често изминават стотици километри след военни учения.