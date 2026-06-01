IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 70

Част от руска зенитна ракета изплува на плаж в Крит

Според експерти тя не представлява опасност, а произходът ѝ ще бъде изяснен чрез военна експертиза

01.06.2026 | 12:42 ч. Обновена: 01.06.2026 | 12:43 ч. 29
Снимка: Български новини

Снимка: Български новини

Необичаен метален предмет, наподобяващ елемент от ракетна система, беше открит на плажа в района на Кало Хорио край град Агиос Николаос (област Ласити) на остров Крит.

Откритието предизвика незабавна реакция от страна на компетентните служби. Според първоначалните оценки на експертите, предметът е празен и не представлява никаква опасност за гражданите.

По данни на гръцките власти става въпрос за метална сфера, която е част от захранващия механизъм под високо налягане на зенитна руска ракета. Специалистите отбелязват, че същият тип зенитно-ракетни комплекси (като S-300 и TOR-M1) се използват официално и от гръцките въоръжени сили.

Свързани статии

Намереният предмет е идентичен с друг подобен елемент, изхвърлен от морето само преди седмица по скалистия бряг в близкия район на Агиос Антониос. Сходството между двете находки потвърждава предварителните заключения за произхода на откритите части.

Предстои металната сфера да бъде изследвана по-подробно от военните и компетентните служби, които чрез серийните номера ще установят как точно е попаднала в морето и по какъв начин морските течения са я довели до бреговете на Крит.

Тези сфери са изключително здрави резервоари за сгъстен газ (азот или въздух), използвани за задвижване на кормилата или охлаждане на главата за насочване на ракетата. Понеже са херметични и кухи, те не потъват и често изминават стотици километри след военни учения.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

част руска зенитна ракета изплува Крит плаж
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem