BGONAIR Live Новини Днес | 60

25-годишна жена загина след падане от осмия етаж в Пловдив

Най-вероятно се касае за самоубийство

01.06.2026 | 12:50 ч. Обновена: 01.06.2026 | 12:51 ч. 9
Снимка: БГНЕС

25-годишна жена загина след падане от осмия етаж на жилищна сграда в Пловдив.  

Тежкият инцидент се е разиграл на улица "Найден Попстоянов" №3 малко преди 9 часа тази сутрин. 

Пострадалата била откарана в болница, където лекарите до последно се борили за нейния живот.

Според първоначалната информация от живеещи в сградата, най-вероятно се касае за самоубийство, съобщи "Трафик нюз". Според запознати момичето е пиело медикаменти, тъй като вероятно е имала психически проблеми. Не е била семейна, живеела е с родителите си. Стана ясно също, че тя не е постоянен обитател на адреса, а е била на гости на своята баба и вуйчо, които живеят в апартамента на осмия етаж.

Зелените площи и градинката пред входа на панелния блок са отцепени с полицейска лента, за да се осигури периметър за работата на разследващите полицаи.

Очаква се официално становище от компетентните институции, което да потвърди окончателно обстоятелствата, довели до този фатален инцидент.

25-годишна жена загина падане осмия етаж
