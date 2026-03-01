IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Енергиен анализатор за тока: Възможно е да има технически грешки

Славчо Нейков призна, че и неговата сметка за ток за януари е малко по-висока

01.03.2026 | 15:48 ч. 17

Трябва да се търси индивидуален подход при сигналите за високи сметки за той за януари. Това заяви в ефира на "Големите последици" енергийният анализатор Славчо Нейков.

Той подчерта важно според него обстоятелство: "Възможно е да има технически грешки, за които стана дума, възможно е в някои случаи да има наистина и някои проблеми по отношение на превалутиране и т.н., но продажбата на електроенергия за бита е може би най-регулираният сектор в държавата".

"От гледна точка на механизмите за регулиране не смятам, че имаме някакъв национален проблем, защото става дума за стотни от процента засегнати клиенти", каза още Нейков и призова потребителите, които смятат, че са ощетени, да подават сигнали до КЕВР през съответните ЕРП. 

Той призна, че и неговата сметка за ток за януари е малко по-висока.

"В интерес на истината, аз бях изненадан, защото около Нова година една седмица не бях в България, така че, когато е най-голямото потребление, не би трябвало да се отчита какъвто и да е разход", посочи още Нейков пред Bulgaria ON AIR. 

Той коментира и ползите за България от членството ѝ в най-големия енергиен пазар от 2006 година.

"Основните ползи са това, че ние станахме част от един общ правов ред на една огромна територия, която създава възможност за засилване на конкуренцията, в която се прилагат и много ясни правила. А това привлича инвеститори. Те търсят познат, стабилен правов ред, какъвто е този на ЕС. Водеща полза е и фактът, че и по силата на енергийната общност и по силата на членството ни в ЕС контролът върху България е много голям от страна на другите. Това е особено важно, когато става дума за милиарди инвестиции", отчете още специалистът. 

Това се случи Dnes

