Трайчо Трайков за високите сметки за ток: Фрапантните случаи се коригират веднага

Там където се намери ощетяване на клиента от високите сметки на ток, трябва да бъде поправена грешката и клиентът да бъде компенсиран. Това заяви служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков по бТВ.

Той коментира проверките на високите сметки за ток за декември и многобройните случаи на оплаквания на гражданите.

"За да мога да изкажа информирано мнение, се постарах тази седмица да получа информация от всички институции, които се занимават с темата. Пълното представяне на резултатите от проверките с високите сметки за ток ще бъде представен следващата седмица от регулатора", обясни министър Трайков.

Той посочи, че се наблюдава много ясна пропорция между температурите и потребяваната енергия, която е засечена през ЕСО и самите ЕРП дружества. "Колкото е по-ниска температурата, толкова се повишава сметката“, уточни министърът. Той припомни, че месеците ноември и декември на 2024 г. са били по-топли от съответните два месеца на 2025 г.

Трайков съобщи, че днес се е срещнал с представители на трите ЕРП дружества. Всяко от тях има по 6000-7000 жалби в момента, но проверката е установила проблеми в между 10-20-30 случая.

Една от най-честите причини за необичайно високите сметки за ток там, където има основание се оказва грешка в часовника на дневната и нощната тарифа, дневната е три пъти по-скъпа от нощната. "Проблемите са в оборудването. Грешката не е в потребителя, става дума за повреда. Когато имате 7 развалени часовника от 2 милиона клиенти, това се случва. Тези грешки трябва да се установят в срок, за да могат да получат хората компенсации и тези компенсации ще бъдат получени", обеща министър Трайков.

Компенсациите ще се случат по два начина: или чрез приспадане от следващата сметка, или клиентът има право да отиде в клиентски център и да си получи парите, които са надплатени.

Министър Трайков даде и конкретни цифри за увеличеното потребление на ток. В Западна България, където се включва и София, консумацията се е увеличила с 33%, т.е. нарастването е с една трета. В Североизточна България потреблението е нараснало най-много – 47%, а в Югоизточна – 41%.

Относно конкретния случай на Катето Евро, Трайков уточни: „Имало е повреда в часовника на дневната и нощната тарифа, в резултат на което дневната тарифа е била три пъти по-скъпа от нощната. Това е технически проблем и не е грешка на потребителя. Подаденият сигнал към ЕРП веднага е обработен и клиентът ще бъде обезщетен".

"Редките фрапантни случаи се коригират веднага и клиентите получават обезщетение“, подчерта Трайков.