Росен Желязков: Мултифондовете ще доведат до по-високи пенсии

Ще приемем предложение до Народното събрание за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (КСО). Този законопроект дава възможност за развитието на капиталовия пазар в България и за инвестиране на огромен наличен паричен ресурс в българската икономика и инфраструктура.

Това заяви в началото на правителственото заседание премиерът в оставка Росен Желязков. Според него времето може да не стигне законопроектът да бъде разгледан в пленарна зала.

Това е подходът, който ще даде възможност и за натрупване в българската пенсионна система на средства за увеличаване на пенсиите в едно обозримо бъдеще за всеки гражданин, коментира още Желязков.

Финансовият министър в оставка Теменужка Петкова добави, че промяната в КСО е изключително важна, като темата е била предмет на обсъждане години наред. Въвеждането на мултифондовия модел на практика е на база препоръка на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. Изготвен е и анализ от Икономическия и социален съвет. Проучени са и практиките в други държави, каза Петкова. Основната цел на законопроекта е да защити интересите на осигурените лица, каза тя.

Създава се възможност и за създаване на подфондове на база на които да се инвестира в изключително важни структурно-определящи проекти, разясни също финансовият министър в оставка. Петкова изрази надежда законопроектът да бъде приет от парламента.

В понеделник Националният съвет за тристранно сътрудничество обсъди законопроекта за промени в КСО.