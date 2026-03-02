Отменена е присъда за сводничество срещу сержант и майка му

Военно-апелативният съд (ВоАпС) отмени присъда, с която сержант от армията и майка му са били осъдени за сводничество, тъй като от внесения обвинителен акт не става ясно защо изобщо са били изправени пред военен съд.

От решението се разбира, че двамата са подсъдими по чл. 155, ал. 5 от НК за склоняване към проституция и свождане към блудствени действия на две или повече лица, а военният съд в Сливен ги е осъдил условно на 2 години затвор с 4-годишен изпитателен срок и 5000 лева глоба. Става дума за жилище, което подсъдимата жена твърди, че е давала под наем, тъй като пенсията ѝ е малка, а според обвинението е било използвано за проституция. Според жената пък тя само регистрирала наемателите, плащала си данъците и не знаела какво правели в стаите, съобщи "Лекс".

Двамата подсъдими са обжалвали присъдата с искане да бъдат оправдани или поне да бъде намалено наказанието им, но Военно-апелативният съд отбелязва, че първата инстанция е трябвало преди всичко да констатира, че никъде в обвинителния акт прокуратурата не е изложила кои обстоятелства изобщо са наложили делото да бъде гледано от военен съд.

В случая става дума за съобразяване с решението на Европейския съд по правата на човека по делото „Мустафа срещу България“, с което още преди 6 години бяха поставени сериозни ограничения, когато цивилен бъде даден на военен съд.

За това и военните съдии напомнят, че с оглед спазване на гаранциите за независимост и безпристрастност, предвидени в чл. 6, §1 от Конвенцията за правата на човека и основните свободи, първата инстанция е трябвало да констатира, че в обвинителния акт не е посочено коя част от твърдяната престъпна дейност на майката и сина е свързана с военни въпроси, имущество на армията или дисциплинарни нарушения.

В решението си ВоАПС се позовава и на своя последваща практика от последните години, според която „спрямо предадения на съд военнослужещ е следвало да бъдат изложени обстоятелства в обвинителния акт, които да свържат престъпната му деятелност с работата му в в армията, с имущество на армията или дисциплинарни нарушения“.

Съдът напомня, че след решението на ЕСПЧ във всеки отделен случай подсъдността на делото трябва да бъде внимателно преценявана въз основа на конкретни и убедителни причини, като бъдат посочени обстоятелства, които да обосновават предаването на цивилен на военен съд, за да бъде защитено правото на независим и безпристрастен съд. Друга причина за отмяна на присъдата е, че първоинстанционният съд се е позовал в мотивите си на свидетелски показания, които не са били приобщени към доказателствата.

Сега предстои друг състав на военния съд в Сливен да реши дали делото ще продължи да бъде гледано от военните магистрати, или ще бъде върнато на прокуратурата.

В решението по делото „Мустафа срещу България“ съдът в Страсбург отбеляза, че елементи като подчиняването на военните съдии на военната дисциплина, официалната им принадлежност към структурата на военнослужещите, както и статутът на съдебните заседатели във военния съд, които по дефиниция са армейски офицери, пораждат съмнения около независимостта и безпристрастността на военните съдилища.

През последните години бяха обсъждани и законодателни промени за изпълнение на решението, свързани с изключване от компетентността на военните съдилища на престъпления, в които подсъдими са и цивилни, девоенизация на военните съдии или участие на цивилни като съдебни заседатели.