Хайри Садъков: АПС ще влезе в парламента

Коалицията се регистрира в ЦИК

02.03.2026 | 17:42 ч. Обновена: 02.03.2026 | 17:59 ч. 13
Снимка: БГНЕС

Коалиция „Алианс за права и свободи“ внесе документи в Централната избирателна комисия (ЦИК) за участие в предсрочните парламентарни избори на 19 април, съобщиха за БТА от пресцентъра на формацията. Внесени са 4400 подписа. 

От коалицията пред журналисти казаха, че за втори път се явяват с амбицията да допринесат за провеждането на честни и прозрачни избори и да участват активно в следващия политически период. Според тях страната има нужда от възстановяване на демократичните процеси и укрепване на държавните институции.

Председателят на парламентарната група и зам.-председател на Народното събрание Хайри Садъков изрази увереност, че ще получат необходимата обществена подкрепа и ще имат свои представители в следващия парламент. По думите му формацията разполага със „солидна база“ и ще работи за по-силно присъствие в Народното събрание. 

На въпрос за евентуални бъдещи коалиционни конфигурации след изборите Хайри Садъков отговори, че на този етап не правят подобни прогнози и ще водят политика според резултатите от вота и интересите на избирателите си.

От коалицията подчертаха, че са уверени в изборния си резултат и очакват да бъдат част от следващия парламент.

За ситуацията в Близкия Изток 

Надяваме се и очакваме дипломацията да измести мястото на ракетите и да се търси мирен изход от тази ситуация, каза пред журналисти председателят на парламентарната група на „Алианс за права и свободи“ и зам.-председател на Народното събрание Хайри Садъков, помолен за коментар за ситуацията в Близкия изток.

„В тези светли дни на месец Рамазан, в които се намираме и тук в България, и по целия свят, убийствата на невинни хора са изключително неприятна и тежка тема“, заяви Садъков. Той изрази очакване дипломатическите усилия да изместят военните действия. 

