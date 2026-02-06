IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
АПС призова Йотова да наложи вето върху промените в Изборния кодекс

Секциите бяха ограничени до 20 в страните извън ЕС

06.02.2026 | 13:15 ч. 8
Снимка: БГНЕС

Президентът Илияна Йотова да наложи вето върху промените в Изборния кодекс, според които в държавите, които не са членки на Европейския съюз (ЕС), могат да се образуват до 20 избирателни секции извън българските дипломатически и консулските представителства в съответната страна. Това призова депутатът от "Алианс за права и свободи" (АПС) Джейхан Ибрямов в Народното събрание.

Нека да прегледат приетите изменения и да наложи вето, каза Ибрямов. 

Депутатът посочи, че същото важи и за промените в Закона за киберсигурност, ако се установи, че ще повлияят на крайните потребители.

От ПП-ДБ още вчера призоваха президента Илияна Йотова да наложи вето над промени в Изборния кодекс. 

Вчера четиринадесет часа продължи заседанието на НС. В подкрепа на ограниченията от 20 секции гласуваха от ГЕРБ – СДС, "Възраждане", "БСП – Обединена левица" и "Има такъв народ" (ИТН). Против бяха от ПП – ДБ, "ДПС – Ново начало", "Алианс за права и свободи", "Величие" и трима нечленуващи в парламентарна група. От "Морал, единство, чест" (МЕЧ) се въздържаха, както и един депутат от АПС, и един независим депутат. 

От "Продължаваме промяната – Демократична България" (ПП – ДБ) предлагаха секциите вместо 20 да са 100, но предложението не беше подкрепено в пленарната зала.

По време на дебата Джейхан Ибрямов ("Алианс за права и свободи") предложи секциите извън ЕС да бъдат 70, а не 20, но и това беше отхвърлено.  

Гюнай Хюсмен (ГЕРБ – СДС) предложи секциите да бъдат ограничени до 30, но и това предложение не беше прието.

