АПС призова Йотова да наложи вето върху промените в Изборния кодекс

Президентът Илияна Йотова да наложи вето върху промените в Изборния кодекс, според които в държавите, които не са членки на Европейския съюз (ЕС), могат да се образуват до 20 избирателни секции извън българските дипломатически и консулските представителства в съответната страна. Това призова депутатът от "Алианс за права и свободи" (АПС) Джейхан Ибрямов в Народното събрание.

Нека да прегледат приетите изменения и да наложи вето, каза Ибрямов.

Депутатът посочи, че същото важи и за промените в Закона за киберсигурност, ако се установи, че ще повлияят на крайните потребители.

От ПП-ДБ още вчера призоваха президента Илияна Йотова да наложи вето над промени в Изборния кодекс.

Вчера четиринадесет часа продължи заседанието на НС. В подкрепа на ограниченията от 20 секции гласуваха от ГЕРБ – СДС, "Възраждане", "БСП – Обединена левица" и "Има такъв народ" (ИТН). Против бяха от ПП – ДБ, "ДПС – Ново начало", "Алианс за права и свободи", "Величие" и трима нечленуващи в парламентарна група. От "Морал, единство, чест" (МЕЧ) се въздържаха, както и един депутат от АПС, и един независим депутат.

От "Продължаваме промяната – Демократична България" (ПП – ДБ) предлагаха секциите вместо 20 да са 100, но предложението не беше подкрепено в пленарната зала.

По време на дебата Джейхан Ибрямов ("Алианс за права и свободи") предложи секциите извън ЕС да бъдат 70, а не 20, но и това беше отхвърлено.

Гюнай Хюсмен (ГЕРБ – СДС) предложи секциите да бъдат ограничени до 30, но и това предложение не беше прието.