Пеевски: Бъдете горди, уверени и свободни граждани в сигурна и мирна България!

Делян Пеевски, лидер на ДПС, поздравява всички български граждани с националния празник 3-ти март.

"Бъдете горди, уверени и свободни граждани в сигурна и мирна България!

Защото днес, когато отбелязваме 148 години от Освобождението на България, свеждаме глави пред паметта на героите, дали живота си за най-висшата ценност за един народ - свободата.

И трябва да помним, че ние сме народ, който и в най-тъмните и бурни времена е имал силата и енергията да отстоява своя идеал - свободна, мирна и независима България.

За такава България ДПС се бори неизменно и ще продължаваме да служим на хората и да отстояваме тяхната сигурност и свобода.

Честит национален празник!", пише Пеевски.