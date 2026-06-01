Камбаните на "Знаме на мира" отново забиха за "единство, творчество, красота"

Международната детска асамблея "Знаме на мира" беше открита днес при монумент "Камбаните" под мотото "Единство, творчество, красота".

Председателят на Фондация "Людмила Живкова – Знаме на мира" Евгения Живкова припомни, че движението "Знаме на мира" е създадено от Людмила Живкова през 1979 г. с цел да обединява деца и младежи от различни държави около идеите за мир, творчество и красота.

По думите й мирът е нещо, за което трябва да говорим и за което трябва да се борим днес повече от всякога. Тя припомни, че до 1989 г. в София са проведени четири международни асамблеи и четири срещи на деца с участници от 138 държави. Според Живкова инициативата е поставила България на световната карта като център на детската културна дипломация, а през 1987 г. Организацията на обединените нации (ООН) удостоява "Знаме на мира" със званието "Вестител на мира".

Евгения Живкова отбеляза, че в условията на съвременните глобални предизвикателства асамблеята надхвърля рамките на културно събитие и се превръща в обществено послание за мир, емпатия и диалог от детска възраст. Тя посочи, че според актуални данни над 470 милиона деца по света живеят в зони на конфликт, а около 50 милиона са принудени да напуснат домовете си. "Днес повече от всякога обединението и интеграцията чрез култура, спорт и образование са не просто необходимост, а спешна мярка за осигуряване на по-добро бъдеще за децата", каза тя.

Сред официалните гости на откриването беше министърът на културата Евтим Милошев. В приветствието си той определи асамблеята като символ на човешката цивилизация, творчеството и културата в свят, белязан от конфликти и международно напрежение.

"Нашата асамблея с вашето участие и с таланта на всички вас, деца, е символ на творчеството и на културата като международен базис за добруването на хората", каза министърът. Той изрази гордост от съществуването на монумента "Камбаните", в който са събрани камбани от 150 държави, и го определи като силен знак за детския глас и правото на бъдеще на децата.

По време на церемонията беше прочетен и апел от участниците в асамблеята, адресиран до Организацията на обединените нации, ЮНЕСКО, УНИЦЕФ, Парламентарната асамблея на Съвета на Европа и Народното събрание на Република България. От името на децата Катерина Славкова призова политиците, обществените лидери, учените, хората на изкуството и спорта да работят за мир и обединение.

"Не искаме да живеем в несигурност и военни конфликти. Нека всички хора по света си подадат ръце в името на съзиданието и благополучието", каза Славкова в посланието си.

В рамките на събитието колекцията на монумента беше допълнена с нова камбана – дарение от Светия синод на Българската православна църква. Камбаната беше осветена от епископ Герасим, главен секретар на Светия синод, който предаде благословението на патриарх Даниил към участниците в асамблеята.

В посланието, изпратено от патриарха по повод Международния ден на детето, главата на Българската православна църква отправя благословия към всички деца на България, като им пожела здраве, щастливо и спокойно детство, изпълнено с любовта на семейството, учителите и обществото. Той определя детството като най-светлия и чист период от човешкия живот – време на радост, игри и първи уроци за света, когато се изграждат ценности като доброта, чистосърдечие и благодарност.

В поздравителния адрес патриархът изразява съпричастност към децата, които растат в условия на бедност, насилие, войни или липса на родителска грижа, и подчертава, че Църквата се моли за тяхното добруване и закрила. В посланието се акцентира върху Божията любов към всяко дете и върху необходимостта младите хора да израстват в мир, вяра, мъдрост и добродетелност. Патриах Даниил призовава децата да се радват на детството си и да съхранят чистотата и добротата, които могат да направят света по-добър.

В рамките на събитието бяха връчени отличията на инициативата "Академия "Бъдещето на България", с които се отличават млади българи и отбори с високи постижения в спорта. Сред наградените бяха танцовата двойка Ева Христова и Александър Коротеев, състезателката по спортна гимнастика Валентина Георгиева, лекоатлетът Божидар Саръбоюков, Ивелин Иванов и Ангел Русев - за успехите му във вдигането на тежести.

Евгения Живкова връчи плакет на Биляна Иванова, директор на Италианския лицей в София.

Признание получиха още скиорите Алберт Попов, Тервел Замфиров и Малена Замфирова, параолимпийският шампион Ружди Ружди, лекоатлетът Християн Стоянов, гимнастичките Стилияна Николова, Ева Брезалиева и Татяна Воложанина, както и националният отбор по волейбол за мъже, националният отбор по волейбол за девойки, националният ансамбъл по художествена гимнастика за жени и националният ансамбъл по художествена гимнастика за девойки. Сред отличените бяха също Никол Тодорова и Дара Малинова за успехи в художествената гимнастика.

След прекъсване, традицията е възстановена от Фондация „Людмила Живкова – Знаме на мира“, ръководена от Евгения Живкова. През годините фондацията организира редица детски асамблеи с участието на хиляди деца от България и чужбина. Събитието продължава да следва мотото „Единство, творчество, красота“ и да насърчава талантливи млади хора в областта на изкуството, културата и спорта, включително чрез отличията на инициативата „Академия „Бъдещето на България“.