Борисов: Свободата е избор - да пазиш мира, когато светът е разклатен

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов с пост във Фейсбук профила си по случай 3-ти март.

„Свободата е избор!

Избор да поемаш отговорност.

Избор да пазиш мира, когато светът е разклатен.

Избор да защитаваш националния интерес, когато времената са трудни.

Избор да мислиш за бъдещето, а не само за днешния ден.

На 3 март си припомняме, че свободата е извоювана. Днес е наша работа да я отстояваме – с характер, разум и дела.

Честит 3-ти март!“, пише Борисов.