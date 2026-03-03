Борисов: Свободата е избор - да пазиш мира, когато светът е разклатен

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов с пост във Фейсбук профила си по случай 3-ти март.
„Свободата е избор!
Избор да поемаш отговорност.
Избор да пазиш мира, когато светът е разклатен.
Избор да защитаваш националния интерес, когато времената са трудни.
Избор да мислиш за бъдещето, а не само за днешния ден.
На 3 март си припомняме, че свободата е извоювана. Днес е наша работа да я отстояваме – с характер, разум и дела.
Честит 3-ти март!", пише Борисов.