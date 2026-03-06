ДПС-НН предлага изслушване в НС за горивата и блокадата на Ормузкия проток

ПГна “ДПС-Ново начало” предлага в Народното събрание да бъдат изслушани представители на отговорните институции за готовността на държавата да се осигурят необходимите количества горива за нуждите на населението и индустрията.

Искането е във връзка с кризата, предизвикана от блокадата на Ормузкия проток.

ПГ на ДПС-НН предлага да бъдат изслушани служебният министър на финансите Георги Клисурски, директорът на Държавна агенция “Митници“ Георги Димов, председателят на Държавна агенция “Държавен резерв и военновременни запаси“ Асен Асенов и особеният управител на “Лукойл Нефтохим Бургас“ Румен Спецов.

Народните представители искат да бъдат информирани за това какви мерки предвижда правителството за справяне със ценовия шок, предизвикан от тази криза.

В мотивите вносителите на искането посочват, че около 20% от световните доставки на суров нефт и продукти от нефт, както и около 20% от световните доставки на втечнен природен газ (LNG) логистично се транспортират през Ормузкия проток – коридор, тесен едва 33 км.

Към днешна дата Ормузкия проток ефективно е блокиран за свободно мореплаване, което неминуемо води до безпрецедентен натиск над пазарите на нефт, продукти от нефт и LNG. В резултат цените на суровия нефт и LNG бързо се покачват, като тенденцията е трудно да бъде прогнозирана към този момент, се казва в съобщението на ДПС-НН.

Вносителите споделят притесненията на гражданите и бизнеса, “че изострената ситуация е възможно да се отрази на ритмичните доставки на нефт, продукти от нефт и втечнен природен газ, както и да се отрази неблагоприятно на крайните цени на въпросните продукти“.