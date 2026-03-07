IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 28

Днес се прибират още 180 души от Близкия изток, чартърът е платен от туроператори

Продължава евакуацията на български граждани

07.03.2026 | 09:45 ч. 27
Снимка: Pixabay

Снимка: Pixabay

И днес продължава евакуацията на български граждани от Близкия изток. Националният превозвач ще изпълни още един чартърен полет от Дубай до София, с който ще бъдат прибрани 180 български туристи, пише БНТ.

Полетът е организиран от две големи туроператорски фирми. Самолетът ще излети тази сутрин от Варна към Дубай, на връщане ще премине през Хургада и се очаква да кацне на летището в София тази вечер.

По данни на Ситуационния център към Министерството на външните работи от Обединените арабски емирства са евакуирани над 1000 българи за три дни. От дипломатическото ведомство заявиха, че държавата ще съдейства за извеждането на всички наши сънародници от зоната на конфликта.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

близък изток българи дубай
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem