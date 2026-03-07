Днес се прибират още 180 души от Близкия изток, чартърът е платен от туроператори

И днес продължава евакуацията на български граждани от Близкия изток. Националният превозвач ще изпълни още един чартърен полет от Дубай до София, с който ще бъдат прибрани 180 български туристи, пише БНТ.

Полетът е организиран от две големи туроператорски фирми. Самолетът ще излети тази сутрин от Варна към Дубай, на връщане ще премине през Хургада и се очаква да кацне на летището в София тази вечер.

По данни на Ситуационния център към Министерството на външните работи от Обединените арабски емирства са евакуирани над 1000 българи за три дни. От дипломатическото ведомство заявиха, че държавата ще съдейства за извеждането на всички наши сънародници от зоната на конфликта.