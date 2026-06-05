Кризите в страната: От "Баба Алино" до ареста на Мавродиев

България е изправена пред сериозни институционални и обществени предизвикателства. Бюджетният дефицит, препоръките на Европейската комисия, арестът на Стоян Мавродиев и казусът "Баба Алино" са само част от тях. Експертите Мария Пиргова, Светлин Танчев, Красимир Манов и Филип Гунев коментираха казусите, които вълнуват цялото общество.

Състоянието на публичните финанси

Политологът проф. Мария Пиргова свърза настоящите проблеми с натрупвани в продължение на десетилетия практики - от укриването на доходи и осигуровки до нежеланието за реформи в данъчната и социалната система.

"Най-общото обяснение на цялата ситуация е това, което сме правили последните 20 години. Как сме живели, как между нас има един такъв неписан договор - да лъжем държавата, да минаваме с минималната работна заплата като основа за осигуровки, да не се вдигат осигуровките, да не се вдига нищо с 5%, да не се вдигне еди кой си данък там - спорът за миналия бюджет. И разбира се, ненавременното влизане в Еврозоната", коментира проф. Пиргова пред Bulgaria ON AIR.

Според нея предупрежденията от Брюксел не са изненадващи, а са резултат от модел на управление и обществено поведение, който вече трудно може да бъде поддържан.

Финансистът Светлин Танчев обясни, че процедурата по свръхдефицит е стандартен механизъм за държавите, които надвишават допустимите бюджетни показатели.

Енергийният експерт Красимир Манов беше значително по-категоричен.

"Това, че Европейската комисия ни вкарва в процедура по свръхдефицит и че препоръчва да се промени данъчната система, да се премахне плоският данък, това са политически знаци на Европейската комисия, която казва: "Ние те знаем, господин Радев, че ти можеш да си проруски или проамерикански, но в никакъв случай не си проевропейски", заяви Манов.

Според него дефицитът може да бъде овладян сравнително бързо чрез увеличаване на приходите и ограничаване на разходите, но настоящото управление няма капацитета да го направи.

Арестът на Стоян Мавродиев

Бившият заместник-министър на вътрешните работи Филип Гунев подчерта, че най-важният въпрос е дали държавните институции са разполагали с данни за престъпна дейност и какво са предприели по тях.

"Ако има данни за престъпления, няма логика ДАНС да го екстрадира и той да остане безнаказан, а хората да не могат да си съберат парите. Тези въпроси трябва да се изяснят. Ако е имало данни за престъпления, защо това не е разследвано, кой го е покривал? Ако не е имало такива, значи някой го е проспал. Аз съм сигурен, че ДАНС, тръгвайки да издава една такава заповед, е наблюдавала и знае какво е правил", категоричен бе Гунев.

Манов от своя страна заяви, че службите за сигурност трудно биха могли да не знаят какво се случва, а липсата на действия според него е резултат от политически натиск.

Той определи случая като проблем на националната сигурност и настоя за поемане на персонална отговорност от страна на институциите.

Танчев беше на мнение, че ако има реална воля за разследване, както движението на финансовите средства, така и административните решения могат да бъдат проследени, тъй като подобни действия оставят следи в системата.

Казусът "Баба Алино"

Казусът "Баба Алино" е пример за по-широки проблеми в държавното управление.

Според проф. Пиргова обществото дълго време е приемало различни нарушения като нещо нормално и това е създало култура на мълчаливо съгласие.

Тя смята, че правителството се опитва да извади на показ подобни практики, но промяната ще бъде трудна, защото засяга не само институциите, а и обществените нагласи.

Танчев също видя в случая отражение на по-дълбок ценностен проблем.

Анализът му показва, че не става дума само за отделни виновници, а за система, в която множество институции и длъжностни лица са пропуснали да реагират навреме.

Според него трайното решение минава през образование и изграждане на общество, което не толерира подобни практики.

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