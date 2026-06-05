Очевидец на тежката катастрофа: Имаше хора по земята, плачеха

Кола се заби в автобус на градския транспорт по линия 119 на "Черепишко шосе" в София.

При удара с колите автобусът на градския транспорт се е преобърнал странично. Според първоначална информация в автобуса се е врязала лека кола, която се е състезавала с друг автомобил.

На място е загинал 27-годишен мъж, а втори е починал в ИСУЛ. Шофьорът на автобуса е мъж на 60 години, който също е хоспитализиран.

"Една кола е врязана в автобуса, друга е разделена на части, имаше хора по земята. Хората викаха и плачеха, бяха в шок", сподели очевидец.



В Спешното отделение на ВМА са транспортирани трима пострадали мъже. Единият е с фрактура на долен крайник, черепно-мозъчна травма и гръбначна травма. Вторият е с фрактура на долен крайник, а третият е с гръдна травма, информираха от лечебното заведение.