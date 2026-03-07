Готвят 24 промени в градския транспорт в София, включително и нови линии

Столичната община (СО) предлага 24 промени в наземната транспортна мрежа на София, включително нови тролейбусни линии, нови автобусни връзки и оптимизация на съществуващи маршрути. Това предвижда доклад до Столичния общински съвет (СОС), съобщиха от Общината.

Промените са част от програмата за обновяване на подвижния състав и развитие на инфраструктурата на наземния транспорт за периода 2024–2030 г. Основната цел е да се подобри свързаността между кварталите чрез повече директни линии, по-малко прекачвания и по-широко използване на електрически транспорт.

Сред предложенията е удължаване на тролейбусна линия №3 до квартал „Враждебна“ и ж.к. „Младост 4“, което ще създаде директна връзка между северните части на града, центъра, бул. „Цариградско шосе“ и района на Бизнес парк София. Предвижда се и нова тролейбусна линия №15 между ж.к. „Надежда“ и ж.к. „Младост 2“, както и линия №12 между ж.к. „Люлин“ и ж.к. „Гоце Делчев“.

Планира се и промяна на маршрутите на някои съществуващи линии, включително линия №8, която ще свързва ж.к. „Гоце Делчев“ с кв. „Орландовци“, както и удължаване на линия №11 до надлез „Надежда“.

Докладът предвижда и нови автобусни линии по рингови направления. Сред тях е линия №71 между кв. „Павлово“ и автогара „Гео Милев“, както и линия №75 между ж.к. „Гоце Делчев“ и ж.к. „Левски Г“. Целта е да се подобри връзката между западните, южните и източните райони на столицата.

Предвижда се също част от автобусните линии да бъдат заменени с тролейбусни, за да се използва по-пълноценно съществуващата електротранспортна мрежа. Така автобусни линии №74 и №310 ще бъдат заменени съответно от новите тролейбусни линии №10 и №14. Няколко линии ще преминат към обслужване с електробуси.

Промените ще се въвеждат поетапно с доставката на новия подвижен състав. „Столичен електротранспорт“ вече има сключени договори за 125 нови електрически превозни средства – 75 тролейбуса и 50 електробуса. Очаква се инвестицията да бъде финансирана по Програма „Околна среда“.

По данни на Общината с въвеждането на новите линии транспортната задача ще се увеличи с около 4,6 млн. километра годишно, което е приблизително 7 процента ръст спрямо икономическата рамка за 2025 г.

Част от промените ще започнат още през април с разкриването на нови автобусни линии №180 и №182, които ще свържат метростанция „Бизнес парк“ съответно с вилна зона „Косанин дол“ и с. Герман – ж.к. „Лозен парк“. Така нови райони за първи път ще бъдат включени в редовната мрежа на градския транспорт.

През февруари кметът на София Васил Терзиев съобщи, че започват процедура за първите 130 нови трамвая на София. „Обещахме най-голямата подмяна на подвижния състав от последните 15 години и започваме да я изпълняваме“, заяви тогава Терзиев.