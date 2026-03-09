Започна подмяната и на заместник - областните управители

Започна одмяната и на заместник - областните управителе, след като служебният премиер Андрей Гюров смени всички областни управители.

С решение на министър-председателя, считано от днес, от длъжността заместник областен управител са освободени Митко Петров и Богдан Кирилов, съобщиха от Областната администрация в Хасково.

Те освобождават постовете си с думите:

„Благодарим на служителите на Областна администрация – Хасково, както и на държавните и общинските институции, за отдадеността, с която изпълняват своите задължения, за проявената отговорност, професионализъм и коректност, както и за доброто сътрудничество през времето на нашата съвместна работа.“

Екипът на Областна администрация – Хасково също изказва благодарност на Митко Петров и Богдан Кирилов за положените усилия и приноса в работата на институциите.

Свързани статии Чистка: Назначени са нови 28 областни управители

Към настоящия момент няма информация относно бъдещи назначения за заместник областни управители. При наличие на решение обществеността и медиите ще бъдат своевременно информирани.

Служебният премиер Андрей Гюров уволни и зам.-областните управители на Смолян - Андриян Петров и Красимир Даскалов, и на Благоевград Христо Ангелов.

Свързани статии Гюров към новите областни: Очаквам отлична организация за честни избори

Андриян Петров, като заместник областен управител, подпомагаше провеждането на националната политика на регионално ниво в областта на образованието и науката; в областта на културата; в областта на административното и информационно обслужване. Оказваше координация и контролна дейността на териториалните звена на министерствата и на другите административни структури, които осъществяват административното обслужване на територията на областта. Подпомагаше провеждането на национална политика на регионално ниво в областта на социалните дейности и въпроси, свързани с безработицата; в областта на превенция на риска, отбранително-мобилизационна подготовка, бедствия, аварии и катастрофи. Осъществяваше подготовката на икономиката и населението в областта за отбрана и организираше изпълнението на задачите, свързани с отбраната, в съответствие със Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България. Подпомагаше провеждането на националната политика на регионално ниво в областта на транспорта, съобщенията и енергетиката.

Красимир Даскалов, като заместник областен управител, подпомагаше провеждането на националната политика на регионално ниво в областта на здравеопазването, туризма, земеделие, гори и екология, както и на свързаните с тях дейности в областта на контрола върху храните от растителен и животински произход. В неговия ресор бяха също спорт и младежки дейности, етнически, интеграционни и демографски въпроси, защита на потребителите, обществения ред и превенция на корупцията.

За освобождението на зам.-областния управител на Благоевград Христо Ангелов няма повече информация.

Министър-председателят на Република България Андрей Гюров със заповеди №КВ-252 и №КВ-253 освободи от длъжност и заместник-областните управители на област Разград – Михаил Тодоров и Назиф Зюлкяр, считано от 9 март 2026 г.

Назиф Зюлкяр встъпва в длъжност заместник-областен управител на 1 август 2024 г., а Михаил Тодоров – на 18 юли 2025 година.