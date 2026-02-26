IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Гюров към новите областни: Очаквам отлична организация за честни избори

Критиките за назначението ви идва от тези, които проведоха нечестен вот, заяви служебният премиер

26.02.2026 | 14:30 ч. 19
Снимка: МС

Очаквам от Вас безпристрастност и максимално добра организация за честни и прозрачни избори, каза служебният премиер Андрей Гюров на новите областни управители. Това съобщиха от правителствената информационна служба.

На инициираната от премиера среща с тях днес бяха обсъдени всички ключови теми от процеса по подготовката на предстоящия предсрочен вот през април. 

Второстепенни задачи няма, каза Гюров и посочи, че целта на служебния кабинет е да бъдат проведени изборите професионално, прозрачно и спрямо правилата. Задачата Ви е тежка и отговорна, наясно сме, че ще има много предизвикателства и сме готови да Ви подпомогнем с всичко, каквото зависи от нас, заяви още Гюров. Служебният министър-председател акцентира върху необходимостта да бъде създадена добра организация и координация.   

Премиерът коментира и критиките в публичното пространство по отношение на смяната на областните управители.

Тези обвинения идват предимно от хората, които проведоха едни от най-нечестните избори в историята на страната и това беше дори санкционирано от Конституционния съд, посочи Гюров и добави:  „Изборът да го направим по този начин, толкова бързо и с Вас тук около тази маса, е единствено с цел да осигурим професионализъм и да подсигурим добра организация за провеждане на изборите“.

В началото на тази седмица служебното правителство назначи нови 28 областни управители, като освободи досега заемащите тези длъжности.

