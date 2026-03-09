Терзиев назначи нов зам.-кмет на София по направление “Култура и туризъм“

Ирина Дакова заема мястото на оттеглилата се от поста зам.-кмет на столицата по направление “Култура и туризъм” Благородна Здравкова. Даков встъпва в длъжност от утре, 10 март. Терзиев благодари на досегашния зам.-кмет Благородна Здравкова за отдадената работа и приноса ѝ към развитието на културните политики на града. След дългогодишна професионална кариера тя се оттегля от поста след навършване на право на пенсия.

“Ирина Дакова познава добре културния сектор на София и през годините е работила активно за развитието на общинските културни програми. Вярвам, че с нейния опит ще дадем нова енергия на културната политика на града и ще създадем по-добри условия за хората и организациите, които създават култура“, коментира кметът Терзиев.

Назначението следва промените в управленската структура на Столичната община, които влязоха в сила през февруари 2026 г. и въвеждат по-ясно разпределение на отговорностите между отделните направления. В тази рамка направлението “Култура и туризъм“ обедини културните политики и развитието на туристическия потенциал на София, така че културните събития, инфраструктурата и туристическият облик на града да се развиват като част от обща политика.

От позицията Дакова ще работи за изпълнението на стратегията на Столичната община “Културата и изкуствата – новата енергия за устойчиво развитие на София“. Сред основните акценти са подкрепата за културните оператори и институции, разширяването на достъпа до култура в различните части на града и развитието на културните индустрии като част от икономическото и туристическо развитие на столицата.

Ирина Дакова има дългогодишен професионален опит в управлението на културни програми, културната дипломация и развитието на политики в областта на културното наследство и визуалните изкуства.

От октомври 2025 г. е началник на отдел “Културно наследство, музеи, галерии и визуални изкуства“ в Министерството на културата, където координира работата на специализираните експертни съвети към министъра и участва в разработването и прилагането на политики, свързани с музейната дейност, движимото културно наследство и визуалните изкуства.

Ирина Дакова е магистър по изкуствознание от Националната художествена академия, магистър по европеистика и социални науки от Софийския университет “Св. Климент Охридски“. Специализирала е музеология в Солунския университет “Аристотелис”.