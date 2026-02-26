Кметът Терзиев започва проверка на дирекция "Общински приходи"

Кметът на София Васил Терзиев издаде заповед, с която възлага на новия отдел „Инспекторат за противодействие на корупцията“ към Столична община да извърши цялостна проверка на ключови процеси в дирекция „Общински приходи“.

„С новата структура на Столична община вече разполагаме с реални инструменти за вътрешен контрол и противодействие на корупцията. След дълги дебати и сериозна съпротива в Общинския съвет успяхме да създадем механизъм, който позволява проверките да се извършват професионално и с ясна отговорност. Когато става дума за публичен ресурс и общински приходи, компромиси няма да има“, заяви кметът Васил Терзиев.

Отдел „Инспекторат за противодействие на корупцията“ е ново звено в структурата на Столична община, създадено с приетата управленска реформа, с цел засилване на вътрешния контрол, превенцията и навременната реакция при съмнения за нередности.

Обхватът на проверката включва:

- възлагането на частни съдебни изпълнители за принудително събиране на общински вземания за последните 5 години – броя на възлаганията, начина на разпределение, използваните критерии и наличието на софтуерно разпределение;

- погасяването на вземания по давност (извън служебната такава) за последните 5 години – брой, стойност, причини, своевременност на предприетите действия, както и наличие на повтаряемост при конкретни длъжници или служители.

При установяване на данни за нарушения, злоупотреба със служебно положение, конфликт на интереси или други корупционни практики, в доклада следва да бъдат посочени конкретни длъжностни лица и да бъдат направени предложения за дисциплинарни и/или други законосъобразни действия.

Контролът по изпълнение на заповедта ще бъде осъществяван лично от кмета.

Проверката е част от последователните действия на Столична община за повишаване на прозрачността, отчетността и противодействието на корупционни практики в общинската администрация.