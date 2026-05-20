Педро Алмодовар нарече Путин, Тръмп и Нетаняху "чудовища"

Европейците трябва да се превърнат в "щит" срещу тях, заяви той

20.05.2026 | 15:40 ч. Обновена: 20.05.2026 | 15:41 ч. 4
Снимка: БГНЕС/ЕРА

Европейците трябва да се превърнат в "щит" срещу "чудовища" като американеца Доналд Тръмп, израелския премиер Бенямин Нетаняху и руския президент Владимир Путин, заяви испанският режисьор Педро Алмодовар по време на кинофестивала в Кан.

"Задължени сме, защото тук уважаваме международното право", каза Алмодовар на пресконференция. Тази година той участва в надпреварата за "Златна палма" с филма „Автофикция“.

Неговият сънародник Хавиер Бардем, който представя в Кан филма "Любимият", също осъди преди три дни "токсичната мъжественост" на тримата лидери и ги обвини за войни, отнели живота на хиляди хора.

По думите на Алмодовар артистите имат "морален дълг" да говорят за политика, предаде АФП.

"Не съдя онези, които не го правят, но мълчанието и страхът, защото това очевидно е израз на страх, са много лош симптом, симптом за обезценяване на демокрацията. Един артист, дори от своята малка трибуна, трябва да говори открито и без заобикалки за най-лошото, което ни се случва, а всеки ден ни сполетяват твърде ужасни неща", заяви 76-годишният режисьор по време на представянето на филма си.

 

