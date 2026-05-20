Дъщерята на Анджелина Джоли и Брад Пит се дипломира

В колежа Spelman е време за раздаване на дипломи и едно известно дете получи своята.

В специален и емоционален момент за семейството, дъщерята на Анджелина Джоли и Брад Пит отбелязва своето завършване, заобиколена от най-близките си хора. Празничният ден бе изпълнен с усмивки, гордост и усещане за ново начало, макар и в малко по-различна семейна динамика от обикновената.

Според близки до семейството, моментът е бил едновременно радостен и емоционален – майката е присъствала лично и е подкрепяла дъщеря си, докато отсъствието на бащата не остана незабелязано от медиите. Въпреки това, фокусът бе изцяло върху постиженията и важната стъпка напред в живота на Захара.

21-годишната студентка отново привлече вниманието, след като бе представена само с фамилията на майка си, преди да получи дипломата.

139-ото връчване на дипломи в колежа Spelman в Атланта се състоя в неделя, 17 май. Захара завърши с бакалавърска степен по психология. Макар в програмата да е била посочена като Захара Марли Джоли-Пит, името ѝ беше прочетено на сцената като Захара Марли Джоли.

Дипломирането беше гледано с гордост от 50-годишната Анджелина Джоли и братята на Захара – 17-годишният Нокс, 22-годишният Пакс и 24-годишният Мадокс.

