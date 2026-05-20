ЕС успокоява: Рискът от ебола в Европа остава много нисък

Рискът от разпространение на ебола в Европейския съюз е много нисък и няма индикации, че европейците трябва да предприемат допълнителни мерки извън стандартните препоръки за обществено здраве, заяви говорителката на Европейската комисия Ева Хърнчирова.

"Знаем, че болестите не спират на границите, и това важи и за ебола", каза Хърнчирова.

Тя добави, че именно поради тази причина Европейският съюз прави „всичко възможно“, за да подкрепи централноафриканския регион, засегнат от епидемията, предаде АФП.

Световната здравна организация обяви епидемията от ебола в Демократична република Конго, при която са загинали над 130 души, за международна извънредна ситуация в областта на общественото здраве.

Хърнчирова заяви, че ЕС прави много в подкрепа на ДР Конго.

"Например, към страната вече пътува хуманитарен въздушен мост, така че скоро ще доставим жизненоважни материали лекарства, защитно оборудване, средства за контрол на инфекциите и палатки", каза тя.