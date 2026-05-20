Гърция отпуска пари за ремонт на жилища

Гръцката държава ще финансира ремонт на частни жилища, които след това ще бъдат предлагани на пазара с фиксиран наем, съобщи гръцкото електронно издание „Капитал“.

Програмата „Ремонтирам“ с бюджет от 500 милиона евро стартира през септември и ще се проведе на два етапа.

Тя ще предоставя пари за ремонт и обзавеждане на жилища, построени до 1990 г. Парите ще се разпределят спрямо доходите на собствениците.

Субсидиите могат да достигнат до 90 на сто от инвестицията в даден имот или 36 000 евро на имот.

Програмата е насочена към стари жилища, които към момента са необитаеми и такива, чиито собственици нямат финансови възможности да ремонтират.

Горната граница на субсидията е определена на 300 евро за кв.м., като имотите трябва да са с площ до 120 кв.м.

Парите по програмата трябва да се използват за промени в кухнята и банята, смяна на дограмата, ремонт на електрическата и водопроводната инсталация, подмяна на стари климатици с термопомпи или монтиране на слънчеви панели.

Първият етап на програмата е насочен към жилищата, които сега са необитаеми. Условието за отпускане на субсидията ще бъде имотите да бъдат отдавани с фиксиран наем за период от поне пет години. Целта е да се увеличи предлагането на имоти под наем.

Вторият етап ще включва обитаеми имоти, като тук целта е чрез ремонтирането им да може да бъде постигната по-висока цена при евентуалната им продажба.

Програмата е първата по рода си в Европейския съюз, отбелязва „Капитал“, цитирайки заместник-министъра на икономиката и финансите Никос Папатанасис.

(БТА)