Гърция отпуска пари за ремонт на жилища

Гръцката държава ще финансира ремонт на частни жилища, които след това ще бъдат предлагани на пазара с фиксиран наем, съобщи гръцкото електронно издание „Капитал“.
Програмата „Ремонтирам“ с бюджет от 500 милиона евро стартира през септември и ще се проведе на два етапа.
Тя ще предоставя пари за ремонт и обзавеждане на жилища, построени до 1990 г. Парите ще се разпределят спрямо доходите на собствениците.
Субсидиите могат да достигнат до 90 на сто от инвестицията в даден имот или 36 000 евро на имот.
Програмата е насочена към стари жилища, които към момента са необитаеми и такива, чиито собственици нямат финансови възможности да ремонтират.
Горната граница на субсидията е определена на 300 евро за кв.м., като имотите трябва да са с площ до 120 кв.м.
Парите по програмата трябва да се използват за промени в кухнята и банята, смяна на дограмата, ремонт на електрическата и водопроводната инсталация, подмяна на стари климатици с термопомпи или монтиране на слънчеви панели.
Първият етап на програмата е насочен към жилищата, които сега са необитаеми. Условието за отпускане на субсидията ще бъде имотите да бъдат отдавани с фиксиран наем за период от поне пет години. Целта е да се увеличи предлагането на имоти под наем.
Вторият етап ще включва обитаеми имоти, като тук целта е чрез ремонтирането им да може да бъде постигната по-висока цена при евентуалната им продажба.
Програмата е първата по рода си в Европейския съюз, отбелязва „Капитал“, цитирайки заместник-министъра на икономиката и финансите Никос Папатанасис.
(БТА)
