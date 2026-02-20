Костадинов поиска оставки: Няма министър, който да не ме притеснява

Няма министър, който да не ме притеснява. Най-фрапантният случай е на Стоил Цицелков. Това заяви лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов пред журналисти в кулоарите на парламента. Той смята, че служебният заместник министър-председател за честни избори Стоил Цицелков трябва да си подаде оставката.

Няма как да подминем изключително неадекватната позиция на президентката Йотова. Има ли някой, който да мисли, че Йотова и Радев, който реално е редил кабинета, не са проверили хората един по един преди това. Те са били продукт на селекция, там няма случайно сложен човек. Няма някой, който да е минавал през "триъгълника на властта" и да са го поканили в президентството, за да стане министър или министър-председател.

"Това правителство е правителство на сглобката между Радев, Доган, ГЕРБ и ПП-ДБ и виждаме откровени, ярко изразени политически лидери. Включително виждаме политически лидер на партия - Христанов, той е председател на партия. И същевременно Йотова вчера каза, че вътре нямало партийни фигури", допълни той.

Явно Йотова не е видяла имената, които е подписала. А вътре има председател на партия, която може би ще бъде един от мандатоносителите на Радев", посочи Костадинов.

След като разкритикува позицията на държавния глава, която заяви, че не носи отговорност за служебния кабинет заради отрязаните правомощия на президента в конституцията, Костадинов отбеляза, че президентът има пълномощията да не назначи служебното правителство и припомни случая с проектокабинета на Горица Кожарева, което Румен Радев не одобри заради Калин Стоянов, който беше посочен за служебен вътрешен министър.

Нужни са оставки на министри, въпросът е защо стигнахме до назначаването на това правителство, заяви още лидерът на "Възраждане".

Няма министър в служебния кабинет, който не ме притеснява. Най-фрапантният случай е на Цицелков. Този човек би трябвало, ако има все пак някакво достойнство, да си подаде оставката. Друг е въпросът обаче защо този човек толкова години е бил в Обществения съвет към ЦИК. И само ние ли обръщаме внимание, че всъщност той също не е случайно хванат от улицата, а доскоро беше един от хората, които обясняваха как трябва да се правят честни избори в Българи. Как да има после доверие хората в изборната система. като казах изборна система и доверие.

"Това правителство определено няма доверие в обществото. Предизвика такъв взрив от възмущение, че дори неговият създател и идеолог – бившият президент Радев, се отрече от него няколко часа по-късно, макар че вътре в него е бъкано с хора, които са от неговата кохорта", каза още Костадинов и посочи, че политическата криза продължава да се задълбочава.

По думите му хората, които в момента твърдят, че се борят с ГЕРБ и ДПС – ПП-ДБ, на практика създават най-голямата услуга на ГЕРБ и ДПС заради "своите неадекватни кадрови назначения".