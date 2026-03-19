Панагюрското съкровище се завръща у дома за 150 г. от Априлското въстание

Оригиналът на Панагюрското златно съкровище се завръща в града по повод 150-годишнината от Априлското въстание. От 1 април до 17 май той ще бъде изложен в зала „Трезор“ на Историческия музей, съобщи за БТА директорът на музея доц. д-р Атанас Шопов.

Жителите и гостите на Панагюрище ще могат да видят деветте златни съда сега,

иначе там е експонирано копие на съкровището от 22-каратово злато

Оригиналът, когато не пътува за изложби по света, се съхранява в Националния исторически музей в София, пише Сега.

Завръщането на оригинала тази година съвпада с честванията по повод 150-годишнината от Априлското въстание. Последното му представяне в града беше през септември миналата година. „Завръщането на този световен шедьовър винаги е трепет и вълнение за всички“, сподели тогава доц. Атанас Шопов, припомняйки, че

съкровището е открито на 8 декември 1949 г. от братята Павел, Петко и Михаил Дейкови

по време на изкопни работи в някогашната керемидена фабрика в местността Мерул на около 2 км от града.

Панагюрското златно съкровище представлява тракийски комплект от девет златни съда с общо тегло 6,164 кг. Съкровището включва ритони, кани ритони, амфора и фиала и се датира от края на IV и началото на III век пр.н.е. Съдовете са изящно украсени с изображения на антични божества и герои, както и със сцени с митологични същества.

Смята се, че комплектът е принадлежал на владетел от тракийското племе одриси. В стила и украсата му се съчетават тракийски и елински влияния. Подобни съдове от благороден метал са символи на висок социален статут и са използвани при ритуални действия на тракийските жреци. Представянето на богове и герои, на глави с негроидни черти, свещени животни и митологични същества като изобразените на съдовете през античността има ритуална функция – да пречисти течността (вино) и да пази участващите в ритуала.