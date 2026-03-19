СДВР провежда акция срещу водачите на тротинетки

Столичната полиция провежда специализирана операция, насочена срещу водачите на индивидуални електрически превозни средства, съобщи на брифинг Иво Биков, полицейски инспектор в отдел „Пътна полиция“ към Столичната дирекция на вътрешните работи.

От 1 март досега са санкционирани 250 водачи на електрически тротинетки, които са нарушили закона. Повечето от тях са пълнолетни. От началото на годината са регистрирани шест пътни произшествия, три от които с пострадали, посочи Биков.

"Тези електрически тротинетки не са играчки, а превозни средства и използването на каски може да спаси човешки живот", заяви той, цитиран от БТА.

От общия брой санкционирани 148 души са глобени, защото не са използвали обезопасителна каска. Полицейският инспектор Иво Биков добави, че масово водачите на електрически тротинетки не слизат от превозното средство при преминаване през пешеходна пътека.