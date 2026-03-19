Петролът удари 110 долара за барел

Повишението е заради атаките срещу енергийната инфраструктура в Близкия Изток

19.03.2026 | 09:30 ч. 22
Снимка Пиксабей

Фючърсите на петрола сорт Брент подскочиха до 52 седмичен връх и достигнаха 110 долара за барел, след нанасянето на удари върху енергийна инфраструктура в Иран и Катар, информира WSJ. Американският лек суров петрол постигна цена от 99.78 долара за барел.

Тези стойности показват опасенията на търговците за продължителна криза в доставките на суровината заради пораженията, нанесени на съоръженията за транспортиране на нефт и газ, пише Фокус. Цените вървят нагоре и въпреки опитите на САЩ да използват различни механизми за регулирането им.

Вашингтон отмени специален закон, който забраняваше на кораби под чужд флаг да превозват стоки между американски пристанища. Това трябва да намали цените за транспорт на горива в САЩ. Отмяната на Закона Джоунс, приет през 1920 година, ще действа в рамките на 60 дни. 

Междувременно ФЕД остави непроменен основният лихвен процент в САЩ на нива 3.5%-3.75%, като по този начин остави възможност за бъдещо намаляване. Увеличаващите се цени на горивата в страната могат да са пречка пред стремежа на ФЕД да ограничи ръста на инфлацията в САЩ, отбелязва WSJ.

Пазарите реагираха в червено, тъй като очакванията на брокерите бяха за намаляване на лихвата. 

