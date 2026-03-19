Владо Николов: Не се чувствам политически използван

Не се чувствам политически използван. Това заяви пред БНТ бившият волейболист Владимир Николов, който е водач на листата в "Прогресивна България" в Пловдив.

По думите той му влиза в политиката, за да помогне със знанията си за спорта в страната.

Свързани статии Социолог: Вкарването на спортисти в листите е експлоатация на имената им

Николов допълни, че Румен Радев е бил първият политик, който му е вдъхнал доверие и който отговаря на високите му морални стандарти.

„Със съпругата ми и най-близките ми хора си говорихме, имаше коментари защо ти е да влизаш в политиката, защо трябва да отиваш там, сега всички ще започнат да те плюят. Моят отговор беше елементарен - хора, аз в този момент с всички предпоставки на масата, с излизането на Румен Радев на терен имам два варианта - или да продължаваме да казваме "Всички са маскари, тези не стават", или да се хванем и свършим реална работа. И аз искма да дам шанс на себе си, на Румен Радев и на спорта в България да свършим някакава реална работа“, каза Владимир Николов.