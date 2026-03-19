IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 33

Владо Николов: Не се чувствам политически използван

Румен Радев е бил първият политик, който му е вдъхнал доверие

19.03.2026 | 09:15 ч. 72
Кадър: БНТ

Не се чувствам политически използван. Това заяви пред БНТ бившият волейболист Владимир Николов, който е водач на листата в "Прогресивна България" в Пловдив. 

По думите той му влиза в политиката, за да помогне със знанията си за спорта в страната.

Николов допълни, че Румен Радев е бил първият политик, който му е вдъхнал доверие и който отговаря на високите му морални стандарти.

„Със съпругата ми и най-близките ми хора си говорихме, имаше коментари защо ти е да влизаш в политиката, защо трябва да отиваш там, сега всички ще започнат да те плюят. Моят отговор беше елементарен - хора, аз в този момент с всички предпоставки на масата, с излизането на Румен Радев на терен имам два варианта - или да продължаваме да казваме "Всички са маскари, тези не стават", или да се хванем и свършим реална работа. И аз искма да дам шанс на себе си, на Румен Радев и на спорта в България да свършим някакава реална работа“, каза Владимир Николов.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Владимир Николов Прогресивна България Румен Радев
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem