Нейнски: Проведохме най-мащабната операция по евакуация

“Проведохме най-мащабната до този момент операция по евакуация на български граждани от 11 държави, която изискваше прецизност, денонощна координация и я проведохме с мисъл и грижа за здравето и живота на хората”, съобщи външният министър Надежда Нейнски по време на брифинг.

"Ние не бяхме сами в тези усилия. Сформираният от мен Кризисен щаб и съответните служби в МВнР бяха в постоянна връзка с Министерството на туризма, с Министерството на транспорта и съобщенията, с ГД "Гражданска въздухоплавателна администрация" и с Държавния авиационен оператор”, каза още служебният министър.

Нейнски е категорична, че благодарение на сътрудничеството на България с партньорски държави Австрия, САЩ, Турция, Португалия и Унгария, успешно сме извели сънародниците ни от конфликтните зони.

“Имахме предложение от съседна Гърция, а самите ние предоставихме съдействие на граждани от Румъния, Германия, Франция, САЩ, Австрия, Латвия, Полша и Швеция, намиращи се в зоната на активните военни действия", посочи Нейнски.

“Благодарение на целия екип на Ситуационния център в МВнР, който работи денонощно, успешно у нас се прибраха над 2600 българи. Проведени са над 15 хиляди телефонни разговори, обработени са над 6500 имейла. Над 100 служители на МВнР и задграничните ни представителства са работили на 24-часов режим през всичките 11 дни”, каза още министърът.

По време на брифинга Нейнски каза още. че тази вече около 19 часа, българско време, се очаква специален полет от Рияд. На борда му ще бъдат български граждани и временно или дългосрочно пребиваващи в Саудитска Арабия, Катар, Кувейт и Бахрейн.

"Тази част от операцията по извеждане на нашите сънародници от региона на Близкия изток и Иран беше най-сложната и изискваща прецизна координация, вътрешно между Кризисния щаб на МВнР и задграничните ни представителства, защото това означава комбинация от сухопътни конвои, организирани от нашите представителства, осигуряване на транспортиране чрез партньорски държави, прецизно определяне на времеви интервали и логистични маршрути, за да може да съберем трите лъча - от Катар, Кувейт и Бахрейн в правилния момент за пътуване от Рияд", обобщи Нейнски.