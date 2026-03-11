Иран потвърди: Новият лидер Моджтаба Хаменей е ранен, но е "жив и здрав"

Иран потвърди, че новият върховен лидер на страната, Моджтаба Хаменей, е бил ранен. Той обаче е "жив и здрав", гвърди синът на иранския президент в публикация в канала си в "Телеграм".

"Чух информацията, че Моджтаба Хаменей е бил ранен. Попитах приятели, които имат връзки. Те ми казаха, че, благодарение на Бога, той е жив и здрав", написа Юсеф Пезешкиан, който е и съветник на правителството, предаде АФП.

Според The New York Tmes новият ирански лидер е бил ранен в началото на войната. Те цитират ирански и израелски официални лица. Според информацията краката на Моджтаба Хаменей са били наранени, но обстоятелствата, както и степента на нараняванията му, са неясни. Той остава в неизвестност, откакто беше обявен за лидер преди три дни.

Три дни след като Моджтаба Хаменей беше обявен за наследник на убития си баща като върховен лидер на Иран, той не се е появявал на видео или публично, нито е издавал писмени изявления.

Една от причините е опасението, че всяка комуникация може да разкрие местоположението му и да го изложи на опасност, според трима ирански служители, пожелали анонимност, за да обсъдят чувствителна тема в Иран.

Друг фактор обаче е, че 56-годишният Хаменей е бил ранен в първия ден на атаката от Израел и Съединените щати, твърдят те.

Тримата ирански служители заявиха, че през последните два дни по-висши представители на правителството са им казали, че Хаменей е получил наранявания, включително по краката, но че е бил нащрек и се е укрил на силно охранявано място с ограничена комуникация.

Двама израелски военни служители заявиха, че информация, събрана от Израел, е накарала и отбранителните власти да повярват, че Хаменей е получил наранявания по краката на 28 февруари, заключение, до което са стигнали още преди той да бъде избран за нов върховен лидер в неделя. Израелските служители говориха, пожелали анонимност.

Пълните обстоятелства и степента на нараняванията на г-н Хаменей са неясни.

Баща му, аятолах Али Хаменей, беше убит при израелски въздушни удари срещу комплекс на лидерите в сърцето на Техеран, също на 28 февруари. Майката, съпругата и синът на новия върховен лидер, както и няколко висши ирански служители от отбраната, също бяха убити при тази дневна атака.

Един от намеците за състоянието на Хаменей са споменаванията по държавната телевизия и държавната информационна агенция IRNA, които нарекоха върховния лидер "ранения военен ветеран". Също така има и изявление на Komiteh Emdad, влиятелна правителствена религиозна благотворителна организация, в което поздравява Хаменей, го нарича "janbaz jang" - персийският термин за ветеран, ранен във война.

Във вторник местните медии в Иран попитаха Есмаил Багаей, говорителят на иранското външно министерство, дали Хаменей е поел контрола и новата си роля на висша религиозна и политическа фигура на страната и главнокомандващ на въоръжените сили.

Багаей не отговори директно на въпроса и каза: "тези, които трябва да получат посланието, са го получили".

Хаменей остава мистериозна фигура

Той рядко, ако изобщо някога, е изнасял публични речи или е присъствал на публични събития. Иранските медии започнаха да разпространяват половинминутно видео само с негови снимки и кратка биография.

В петък, когато стана ясно, че Хаменей е фаворит в избора за наследник, израелски изтребители хвърлиха бомби, разрушаващи бункери, върху останалата част от офиса и жилищния комплекс на върховния лидер, разбивайки ги на парчета, показват сателитни снимки.

Ирански служители заявиха, че смятат, че целта на ударите е бил Хаменей, но че той не е бил там. Израелският министър на отбраната, Израел Кац, заяви в публикация в социалните мрежи, че всеки наследник на аятолах Хаменей ще бъде мишена. Президентът Тръмп заяви, че не е доволен от възхода на Хаменей, но не коментира дали САЩ планират опит за убийство.

В Иран Хаменей може физически да е извън публичното полезрение, но лицето му вече е на големи банери, монтирани около столицата Техеран, и на гигантски стенопис, изобразяващ покойния му баща, който му подава знамето на Иран.

Хаменей, който има дълбоки връзки с Корпуса на гвардейците на ислямската революция, беше влиятелен играч в сянка в продължение на години. Той координираше сигурността и военните дела за офиса на баща си. Но малко се знае за неговата личност или планове за управление на Иран, освен дълбоките му връзки с гвардейците и хардлайнерската фракция.

Поддръжници на правителството провеждат церемонии по "клетва за съюз" с Хаменей на градските площади в цялата страна, развявайки знамена и държейки негови снимки.